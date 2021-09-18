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Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополит Онуфрия

18.09.2021 / 13:00
Иерарх Иерусалимской Церкви: На Святой Земле признают только УПЦ и Митрополит Онуфрия
Источник: patriarchia.ru
На Святой Земле неустанно молятся об уврачевании раскола и признают единственную каноническую церковь в Украине

На Святой Земле признают только одну каноническую Церковь в Украине – УПЦ.

Об этом сказал архиепископ Севастийский Иерусалимской Православной Церкви Феодосий, сообщает patriarchia.ru..

Архиепископ Феодосий выразил поддержку Русской Православной Церкви и отметил, что на Святой Земле неустанно молятся об уврачевании раскола и признают единственную каноническую церковь в Украине - Украинскую Православную Церковь и ее главу Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Владыка рассказал, что во время совместного богослужения с Его Блаженством у Гроба Господня в Иерусалиме, Митрополит Онуфрий «воздел руки и молился со слезами на глазах, чтобы этот кризис прекратился, и Господь принес мир в Церковь Украины».

«Нас объединяет любовь, молитва и надежда на общее будущее мирового Православия», — подытожил иерарх Иерусалимской Церкви.

Источник: Inpress.ua
упц, Иерусалимский Патриархат
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