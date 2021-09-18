«Судебная реформа должна проводится в интересах украинских граждан с сохранением независимости судебного корпуса», - эксперт

Об этом заявил политический консультант, директор «Украинского Института политики Руслан Бортник.«Никто не в праве, согласно Конституции Украины, ни власть, ни тем более какие-то внешние партнеры что-либо требовать от судей, требовать от них совершения каких-то действий. Судьи в своей деятельности независимы, влияние на них запрещено, более того, это уголовное преступление. Мы понимаем, конечно, политические мотивы, почему сейчас оказывается давление — это часть договоренностей власти с западными партнерами ради сохранение поддержки со стороны Запада, прежде всего политической и финансовой. Судебная реформа действительно нужна стране, но она должна проводится в интересах ее граждан с сохранением независимости судебного корпуса, чтобы каждый новый президент не выстраивал судей под себя и их не контролировали извне. Иначе эта реформа, а Петр Порошенко провел их пять или шесть, в очередной раз закончится тем, что поменяются люди, а качество судопроизводства лишь еще раз ухудшится. И то, что происходит вокруг нынешний судебной реформы, вокруг судейского корпуса сегодня, вызывает только боль, поскольку вместо того, чтобы созидать, повышать эффективность судебной системы, продолжается ее разрушение», — заявил политолог.

Он напомнил, что созданные тут Западом ранее структуры уже показали свою неэффективность.

«Мы можем под давлением извне сдать национальный суверенитет или разрушить еще какую-то отрасль государственного управления, но мы видим какая эффективность антикоррупционной системы, как работают финансовый сектор, государственные компании с наблюдательными советами из иностранцев. Нигде внешнее влияние, которое продвигается нашими доморощенными активистами, за 7 лет не показало, к сожалению, какой-либо эффективности», — напомнил он.

Бортник также прокомментировал слова главы ЦПК Виталия Шабунина о том, что из-за «беспредела судебной мафии» Украину не берут в НАТО.

«Принятие в НАТО и ЕС сегодня вообще нереалистичные задачи, об этом прямо говорят, и спекулировать этим вопросом могут только люди, которые не уважают своих сограждан, считают их глупыми. Можно провести хоть 150 судебных реформ, но если нет политического консенсуса, а его нет, по принятию Украины в ЕС и НАТО, нас все равно туда не примут», — убежден эксперт.

При этом Шабунин занимается подобными манипуляциями сознательно, считает политолог.

«Для него это часть его карьеры, часть его имиджа, просто часть его работы», — заявил эксперт.



Напомним, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в контролируемый международными экспертами Этический совет, который, согласно новому закону, должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

В четверг в Офисе президента состоялась встреча руководителей судебной ветви власти, нардепов и послов G7, посвященная судебной реформе.

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