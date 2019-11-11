Трамп анонсировал публикацию стенограммы второго разговора с Зеленским

Об этом свидетельствует заявление Трампа в субботу на Объединенной базе Эндрюс, сообщает Reuters.

Прямая речь Трампа: "У нас появится еще одна стенограмма, которая очень важна".

"Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины".

Трамп отметил, что вторая стенограмма, вероятно, будет опубликована во вторник, 12 ноября.

Что было раньше: 8 ноября Трамп заявил, что по требованию следователей Конгресса по импичменту может опубликовать еще один "очень важный" разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся раньше всем известного июльского.

Напомним: 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил Трамп.

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