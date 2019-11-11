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Управделами УПЦ подарил православным верующим Словакии иконы украинских святых

11.11.2019 / 13:37
Управделами УПЦ подарил православным верующим Словакии иконы украинских святых
Визит митрополита Антония в Словакию Источник: Центр інформації УПЦ
10 ноября, в рамках празднования 1400-летия со блаженной кончины святого Иоанна Милостивого, митрополит Антоний принял участие в Божественной Литургии в кафедральном соборе святого Иоанна Милостивого в городе Кошице

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) принял участие в праздновании 1400-летия со дня блаженной кончины святого Иоанна Милостивого в рамках своего визита в Словакию.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония.

9 ноября, управляющий делами УПЦ вместе с архиепископом Георгием совершил Божественную литургию в кафедральном соборе святых Кирилла и Мефодия города Михайловцы.

После Божественной литургии митрополит Антоний передал в дар Михаловско-Кошицкой епархии иконы с частицами мощей преподобной Елены Киево-Флоровской и преподобноисповедницы Софии Покровской.

10 ноября, в рамках празднования 1400-летия со блаженной кончины святого Иоанна Милостивого, митрополит Антоний принял участие в Божественной Литургии в кафедральном соборе святого Иоанна Милостивого в городе Кошице.

В этот же день, в рамках визита в Словакию, митрополит Антоний принял участие в чине освящения краеугольного камня для монастыря в честь святителя Василия Острожского.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит Антоний
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