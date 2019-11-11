Программу Митрополита Онуфрия «Слово Предстоятеля» посмотрели 7 миллионов зрителей

В субботу, 9 ноября, на телеканале «Интер» вышел заключительный выпуск проекта «Слово Предстоятеля» – еженедельного обращения к верующим Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт телеканала «Интер», программа выходила в эфир каждую субботу на протяжении года.

За это время Предстоятель Украинской православной церкви разъяснил зрителям весь годовой богослужебный цикл Святого Евангелия. Аудитория программы «Слово Предстоятеля» за весь период выхода составила около 7 миллионов зрителей (аудитория 4+, Украина).

В каждом выпуске «Слова Предстоятеля» Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказывал одну притчу или фрагмент из Евангелия, которые зачитываются в церкви во время воскресного богослужения, объясняя смысл евангельского повествования.

В год, когда Православная Церковь переживала серьезные вызовы, людям особенно была необходима поддержка и нужные слова, которые укрепляют веру. Миллионы верующих Украинской Православной Церкви услышали своего Предстоятеля – человека, который считается безусловным авторитетом в православном мире, которого любят, ценят и уважают прихожане. Блаженнейший говорил о том, что важно понять и пропустить через свое сердце, чтобы найти спокойствие и осознание сегодняшнего дня, обрести уверенность в завтрашнем дне и внутренне прийти к миру.

«По милости Божьей завершился год, в течение которого мы по мере своих скромных возможностей разъясняли святые воскресные Евангелия. Каждое воскресенье святая Церковь предлагает нашему вниманию какую-то евангельскую историю. И мы поучались из этих евангельских чтений тем правилам и тем законам, которые необходимы для нашей земной жизни. Начинается новый цикл воскресных Евангелий, он будет повторяться снова. Поэтому я бы хотел поблагодарить всех телезрителей за внимание и терпение. И в заключение этого цикла сказать такие слова: читайте Евангелие. Это книга жизни, это святая инструкция, как человек должен жить на земле, как он должен выстраивать свои отношения с самим собой, с теми, кто нас окружает, и с Богом, с нашим Творцом», - сказал Блаженнейший.

Главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин рассказал, что проект вернется в эфир в обновленном формате.

«Мы очень рады тому, что на украинском телевидении появился этот проект. Мы получили огромное количество отзывов. Слова Блаженнейшего Онуфрия проникают прямо в сердце. У него прекрасный дар – говорить о вещах непростых, о Евангельских смыслах простыми словами. Когда слушаешь Блаженнейшего, понимаешь, что события, описанные в Евангелии, – это не история, это наша жизнь, наша реальность, в которой мы продолжаем задавать самые важные вопросы и искать Бога. Мы надеемся, что в скором времени проект «Слово Предстоятеля» вернется в эфир в обновленном формате. Поэтому следите за анонсами телеканала «Интер»», - поделился Антон Никитин.