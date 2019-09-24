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Пристайко говорит, что Трамп не давил на Зеленского

24.09.2019 / 13:50
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заверил, что президент США Дональд Трамп не давил на Владимира Зеленского во время телефонного разговора, который стал объектом скандала в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом министр сказал в интервью "Громадському".

"Если кто-то считает, что на нашего президента оказывалось давление, они должны это определить. Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было", - сказал министр иностранных дел.

Пристайко заверил, что разговор между лидерами был "долгим, дружественным и касался многих вопросов".

Вместе с тем он подчеркнул, что президент имеет право говорить с другим президентом "так, чтобы этот разговор остался никому не известным".

"Это единственное условие, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией", - сказал он.

Напомним: телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.

Американские СМИ пишут, что во время разговора президент Трамп мог давить на Зеленского для проведения расследования в Украине действий бывшего вице-президента США Джо Байдена.

СМИ предполагают, что Трамп мог использовать вопрос оборонной поддержки Украины для давления на украинского президента.

В воскресенье Трамп заявил, что готов к обнародованию стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским.

Источник

Трамп, Зеленский, Пристайко
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