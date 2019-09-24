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В Волынской области сотни верующих УПЦ отметили день Зимненской иконы Пресвятой Богородицы

24.09.2019 / 14:06
В Волынской области сотни верующих УПЦ отметили день Зимненской иконы Пресвятой Богородицы
Зимненская икона Пресвятой Богородицы Источник: Центр информации УПЦ
После Литургии состоялся крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы

На Волыни в Святогорском Успенском Зимненском женском монастыре сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили праздник Зимненской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт zymne.org, представители духовенства и верующие, которые приехали из разных регионов страны, молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

После Литургии состоялся крестный ход с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы.

*** Зимненская икона Божией Матери, по преданию, была подарена Константинопольским Патриархом византийской царевне Анне, в благословение на брак с великим князем Владимиром. Сама царевна сыграла решающую роль в крещении князя. Из «Повести временных лет» известно, что во время завоевания Корсуни (Херсонеса) Владимир ослеп. И именно царевна Анна убедила его поскорее принять христианство, чтобы отказаться от слепоты душевной и телесной. Когда князь находился в крещальной купели, увидел сияние, исходившее от иконы Богородицы, и сразу же прозрел.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, Зимненская икона
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