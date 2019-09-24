Кличко увольняет двух заместителей

Об этом он заявил на пресс-конференции.

В частности, на пресс-конференции Кличко поблагодарил Спасибка и Давтяна за работу.

Прямая речь Кличко: "Я попросил написать заявления (об увольнении - ред.) и одного, и другого. Сейчас обязанности перераспределены между другими заместителями. Часть ответственности лежит теперь на Максиме Бахматове. Сейчас мы подаем документы в Кабмин".

Мэр отметил, что без согласования Кабмина не может ни назначить, ни уволить своих заместителей. Он добавил, что сейчас может назначить Бахматова лишь на должность советника, но ждет санкции с КМУ.

По словам Кличко, Спасибко воплотил немало успешных и знаковых для города проектов. Но есть важные вопросы, остроту которых преодолеть не удалось. И работу над которыми нужно сделать гораздо более эффективной. Это подготовка и принятие Генплана города, вопросы архитектуры и градостроительства, детальных планов территорий.

Давтян работал над проектами транспортной инфраструктуры.

Прямая речь Кличко: "Но здесь тоже есть вызовы, которые преодолеваются темпами, которые не удовлетворяют киевлян и меня как мэра столицы. Это и темпы строительства метро на Виноградарь, и строительство развязки на улице Богатырской, и возведение Шулявского путепровода. Также вопрос к работе сферы парковки и внедрении электронного билета в общественном транспорте".

По его словам, городские власти сфокусированы на всех этих вызовах и настроены на их решение. С новыми силами и более эффективной работой.

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