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Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу

29.07.2019 / 17:19
Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу, "чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев".

Об этом говорится в поздравлении Зеленского по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, которое размещено в Твиттере главы государства.

"Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - отметил президент.

Напомним, 15 декабря 2018 готода сосялся Объединительный собор новой Православной церкви Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. УПЦ МП отказалась официально объединяться с ПЦУ.

20 декабря Верховная Рада проголосовала за проект закона, согласно которому УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к России.

Весной Почетный патриарх Филарет начал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.

Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.

Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП - из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужения.

8 июля Филарет дал интервью пропагандистском телеканала "Россия24", в котором раскритиковал Томос и деятельность Православной церкви Украины, а позже заявил, что не знал, что его интервью пропагандистскому каналу "Россия 24" вызовет такую ​​негативную реакцию в обществе. По его словам, если бы он это предвидел, то, вероятно, отказался бы от интервью.

Источник 

церковь, Крещение Руси
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