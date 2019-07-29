В Волынский области монахине УПЦ, матери героя АТО отказали в участке для постройки часовни

На общественных слушаниях в селе Зализница Любешовского района Волынской области 28 июля большинство жителей села проголосовали против предоставления монахине Димитрии (в миру – Елене Пасевич), матери погибшего в АТО Ивана Пасевича, выбранного ею земельного участка рядом с церковью.

Об этом сообщает Любешовская газета «Нове життя».

Как сообщает издание, речь идет о земельном участке на территории местного учебного заведения, на котором расположено бывшее помещение детсада, находящееся в аварийном состоянии. Именно этот участок подходит для монахини, поскольку он расположен рядом с церковью, а церковный устав позволяет ей жить при монастыре или же при церкви. Исходя из этих побуждений мать героя АТО, решившая после смерти сына посвятить свою жизнь Богу, написала заявление именно на этот участок, чтобы в родном селе рядом с местной святыней построить дом и часовню в память о сыне и обо всех погибших в АТО.

На общественных слушаниях большинство односельчан выступили против предоставления монахине Димитрии этого участка, мотивировав свой отказ расширением школы. По мнению жителей Зализницы, данный участок лучше использовать для строительства детской площадки, тренажерного зала, помещения для различных детских кружков и т.п.

Монахине же, после ее просьб «не обрезать ей дорогу к сыновьей могиле», предложили выбрать другой земельный участок. Однако, учитывая указанные ею причины, ни один другой ей откровенно не подходит.

Монахиня Димитрия (Пасевич) из Свято-Покровского монастыря села Ольха подала в Новоград-Волынское отделение ГУНП в Житомирской области заявление о нанесении ей телесных повреждений во время рейдерской атаки на храм Рождества Пресвятой Богородицы в Барановке. В этот день монахиня принимала участие в молитвенном стоянии в защиту храма УПЦ.

Сын монахини Димитрии, старший лейтенант Львовской десантной бригады Иван Пасевич, воин-герой, погиб в зоне АТО. Воина Пасевича, который носил позывной «Батя», посмертно удостоили Ордена Богдана Хмельницкого III степени. Саму монахиню удостоили «Ордена матери бойца АТО».