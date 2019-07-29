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В УПЦ ответили на призыв Зеленского к примирению Церквей: Диалог не может проходить на фоне захваченных храмов

29.07.2019 / 17:37
В УПЦ продолжают «верить в лучшее» и допускают примирение между Церквями при исполнении ряда условий

Украинская Православная Церковь готова выйти на диалог с представителями других православных конфессий в Украине при выполнении ряда условий, главное из которых – возврат всех захваченных у УПЦ храмов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, так управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) прокомментировал призыв президента Владимира Зеленского к примирению Церквей в своем блоге на сайте «КП в Украине».

«Президент Украины Владимир Александрович Зеленский призвал к межконфессиональному диалогу с тем, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. Это важные и необходимые слова, поскольку вот уже несколько лет религиозная сфера Украины пребывает в состоянии огромной турбулентности. Ее сотрясают разнообразные удары – как спланированные, так и вызванные эмоциями, которые подогреваются работой ряда недобросовестных СМИ», - написал он.

Митрополит отметил, что речь идет о принятии «антицерковных» законов, деятельности «черных регистраторов» - сотрудников некоторых ОГА, которые на основании поддельных документов переводят общины УПЦ в другую юрисдикцию, а также информационных кампаниях против УПЦ.

«Но даже на этом фоне особняком стоит такое вопиющее беззаконие, как масштабная и системная кампания по рейдерскому захвату храмов канонической Церкви. В ее рамках наших верующих унижают, избивают, калечат, выбрасывая на улицу из тех храмов, которые они строили своими руками и в которые они вложили частичку своей души», - написал управляющий делами УПЦ.

Владыка Антоний отметил, что в некоторых случаях ситуация с захватами храмов доходит «до совершенно немыслимых пределов».

«Например, в июне в селе Постойное Ровенской области сторонники т.н. ПЦУ бросились с кулаками отбирать дом, в котором после захвата храма молились верующие нашей Церкви. По итогам развернувшегося побоища три женщины из общины УПЦ были госпитализированы. И подобных случаев очень много. К сожалению, они происходят даже сейчас, когда старая власть ушла, и появилась надежда на стабилизацию ситуации».

По словам митрополита Антония, УПЦ не против диалога и не раз об этом публично заявляла, «но любой полноценный диалог может строиться только на доверии и отсутствии желания одной из сторон сломать своих оппонентов через колено».

Владыка также напомнил о том, что УПЦ еще в 2015 году подчеркивала, что первым важным шагом на пути примирения между украинскими Церквями должен стать возврат Украинской Православной Церкви всех захваченных у нее храмов.

«К сожалению, наше обращение не было услышано. Более того, в последующем мы столкнулись с еще большим масштабом давлений и преследований. На фоне этого говорить о каком-то полноценном диалоге весьма и весьма сложно. Тем более, что попытки новых рейдерских захватов все еще продолжаются», - заявил он.

При этом митрополит отметил, что в УПЦ продолжают «верить в лучшее» и допускают примирение между Церквями при исполнении ряда условий.

«Если прекратится попрание прав нашей пасты, если будет положен конец рейдерству, если нашей Церкви возвратят все захваченные у нее храмы, предпосылки для осуществления диалога обязательно появятся. Если же этого не произойдет, то любые хорошие слова о примирении так и останутся, к сожалению, всего лишь словами», - заявил митрополит Антоний.

Как сообщалось, в День Крещения Руси Владимир Зеленский в своем Твиттере призвал к примирению украинских Церквей. «Я призываю Предстоятелей Церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве – наша сила и наше будущее!», – написал глава государства.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, митрополит Антоний, зеленский
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