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В УПЦ рассказали иностранным журналистам о гонениях на Церковь

25.06.2019 / 12:57
В УПЦ рассказали представителям иностранных СМИ об особенностях взаимоотношений Церкви и государственной власти в Украине

24 июня 2019 года управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) рассказал группе иностранных журналистов о положении дел в религиозной жизни Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей УПЦ, Митрополит Антоний, спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич и руководитель отдела по вопросам урегулирования межконфессиональных противостояний при Ровенской епархии УПЦ протоиерей Виктор Земляной рассказали представителям иностранных СМИ об особенностях взаимоотношений Церкви и государственной власти в Украине, путях преодоления раскола и многочисленных случаях нарушения прав верующих канонической Церкви, в том числе о захватах храмов.

Во время разговора митрополит Антоний рассказал журналистам о текущей ситуации в украинском Православии, о состоянии церковно-государственных отношений, о путях преодоления церковного раскола, а также о ситуации с многочисленными захватами храмов и другими видами нарушений прав верующих Украинской Православной Церкви.
Участниками беседы стали журналисты из Греции, Грузии, Болгарии, Румынии и Германии, которые занимаются освещением событий религиозной жизни мира.

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп, митрополит Антоний
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