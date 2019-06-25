Умер соратник Гриценко, избитый полицейскими

Об этом 23 июня сообщил глава Винницкой облорганизации партии "Гражданская позиция" Сергей Гайструк.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что в партии требуют "жесткого и неотвратимого наказания убийцы в полицейских погонах, а также увольнения руководства областной Нацполиции".

"ГБР уже выдвинуло подозрение и посадило под домашний арест (подозреваемого в причастности к избиению - ред.). От министра Арсена Авакова и начальника Нацполиции Сергея Князева мы требуем немедленной отставки руководства Нацполиции в Винницкой области", - заявил Гриценко.

"Полиция ... избила Сашу до состояния, ставшего смертельным, за что - только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел и что не позволяла его совесть", - отметил в свою очередь Гайструк.

Напомним, 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня.

В ГБР сообщали, что следователями проводится досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины).

23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.

В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

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