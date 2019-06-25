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Князев уволил замглавы полиции Винницкой области из-за избиения активиста

25.06.2019 / 14:43
В рамках дела о гибели избитого полицейскими члена команды "Гражданская позиция" Александра Комарницкого уволен замглавы полиции Винницкой области Сергей Сокирян.

Об этом на брифинге в Виннице заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В частности, глава НПУ анонсировал увольнение замначальника областной полиции.

"По моему приказу подготовлены материалы об увольнении замначальника областной полиции полковника Сокиряна с занимаемой должности и рядов Национальной полиции. Отстранены четыре руководителя… Сегодня назначен вместо полковника Сокиряна… Игорь Мандрикович, который работал руководителем управления внутренней безопасности Винницкой области… Сегодня также будет назначен и.о. руководителя полиции Винницкой области Руслан Мороз", - подчеркнул Князев.

Кроме того, сообщается об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Юрия Педоса на время проведения следствия.

Напомним, прокуратура Винницкой области настаивает на заключении под стражу полицейского, избившего члена команды "Гражданская позиция" Александра Комарницкого, в результате чего мужчина скончался.

Напомним, 23 июня, после 12-дневного пребывания в коме, Комарницкий умер.

Отметим, в рамках этого дела глава Национальной полиции Сергей Князев отстранил от служебных обязанностей 4 руководителей полиции Винницкой области. Также было объявлено о подозрении сотруднику винницкой полиции.

Источник

избиение, Князев, Комарницкий
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