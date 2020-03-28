Митрополит Антоний рассказал, как бороться со страхом и паникой

Храмы Украинской Православной Церкви будут оставаться открытыми в период карантина, чтобы верующие имели возможность посещать их по договоренности со священниками.

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал Klymenko Time.

«Мы решили на Священном Синоде, что храмы в эти дни должны быть открыты. Да, богослужение будет совершаться при участии не более 10 человек, но для того, чтобы каждый верующий имел возможность причаститься, храм должен быть открыт. Договорившись предварительно со священником, человек приходит в храм, исповедуется, молится, причащается. Потому что религиозная жизнь всегда опытная – нельзя быть теоретиком в вере», - рассказал он.

Владыка отметил, что жизнь православного человека концентрируется на молитве – как частной, так и общественной, поэтому нельзя представить жизнь верующего человека вне церковных таинств.

«Господь присудил нам жить в очень непростое время, в эпоху очень разных изменений, которые касаются целых обществ, государств, а сейчас и каждого гражданина, причем независимо от социального статуса и материального достатка. Вроде бы мы такие сильные и великие, а оказывается, мы бессильны перед вирусом, перед какой-то болезнью. Многие сейчас в панике от бессилия, от непонимания реальной ситуации, причин появившегося инфекционного заболевания COVID-19. И в связи с этим обращение Священного Синода к людям как раз умиротворительное», - пояснил митрополит.

Митрополит Антоний подчеркнул, что верующий человек никогда не должен страшиться смерти.

«Религия нужна для того, чтобы подготовить человека к переходу в инобытие. И православное христианство – это всегда религия радости, даже в очень сложных периодах. Когда нагнетается ситуация, чувствуется бессилие человеческое. Но смерть – это всего-навсего часть жизни, переход человека в инобытие. Это не говорит о том, что мы стремимся как можно быстрее прекратить эту жизнь – нет, мы ценим жизнь, потому что она – дар Божий», - рассказал он.

Именно потому, что человек должен ценить жизнь, сегодня всем следует соблюдать меры безопасности, связанные с коронавирусом.

«Если есть вот такие испытания, человек должен прислушиваться к медицинским требованиям, к требованиям государственных властей, для того чтобы обезопасить себя. Болезнь существует потому, что есть грех. И главное средство от болезни – это покаяние, осознание того, что так дальше жить нельзя.

Поэтому каждый человек сейчас должен осмыслить и свою личную жизнь, и жизнь общественную, для того, чтобы максимально умиротвориться, победить греховные страсти и, возможно, какие-то неправильные тенденции развития общества. И тогда постепенно Господь примет это наше покаяние, и, как эта болезнь появилась внезапно, так она внезапно и пропадет», - отметил владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ также рассказал о решении Священного Синода, определяющего правила на период карантина.

«Мы приняли часть решений, которые, к сожалению, касаются и определенного ограничения в богослужении, потому что есть четкие ограничения в законодательстве, которые запрещают собираться более 10 человек. Для нас это очень сложно, потому что Украинская Православная Церковь – это не просто самая большая конфессия в Украине, она еще и самая «массовая», если говорить светским языком. Наши храмы всегда переполнены, особенно в великий пост, когда все максимально концентрируют свое внимание на религиозной жизни».

Владыка рассказал, что по решению Синода во многих храмах уже проводят богослужения на открытом воздухе.

«Мы понимаем угрозу и понимаем заботу наших государственных властей, поэтому приняли решение, что если будет больше людей, то мы готовы выйти на улицу и там служить. И мы видели уже в воскресный день, что некоторые храмы как раз так и поступали. И Господь дал нам еще испытание нашей веры погодой, потому что на улице было холодно, и был снегопад, но это не мешало молитве», - сказал митрополит Антоний.