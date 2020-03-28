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Митрополит Антоний привел три аргумента в пользу спокойствия

28.03.2020 / 14:07
Митрополит Антоний привел три аргумента в пользу спокойствия
Митрополит Антоний Источник: Витражи
Митрополит Антоний рассказал, зачем нужно сохранять мирный дух в любой сложной ситуации

Не поддаваться панике и сохранять спокойствие в любой ситуации – обязанность христианина.

Об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Витражи».

«Многим известно знаменитое выражение преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Но не многие до конца понимают смысл данных слов. Оказывается, сохранять душевное равновесие и мирный дух в сложных ситуациях – это обязанность христианина, а не рекомендация», - сказал он.

Владыка подчеркнул, что спокойствие приносит пользу не только самому человеку, но и его окружающим.

«Если мы поддаемся панике, теряем спокойствие, унываем, все начинает рушиться и идти кувырком не только в нашей жизни, но и в жизни множества людей, с которыми мы общаемся, взаимодействуем, пересекаемся и связаны невидимыми нитями. Наше спокойствие – это не только гармония и мир в нашей жизни, это - мир в душах тысячи людей».

Митрополит напомнил шестую заповедь Блаженства, в которой сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
«Чистый сердцем тот, кто впускает Бога в свою жизнь. Бог милостиво очищает сердце от грехов и страстей, изменяя содержимое сосуда. Мы впускаем Бога, когда сохраняем душевный мир. И, чем больше усилий для этого прикладываем, тем обильнее наполняемся Божественным».

Такие духовные старания дают свои плоды, они подводят человека к высшей добродетели – смирению, отмечает владыка: «Бог там, где мир и смирение».

Митрополит Антоний подчеркнул, что радость живет только в мирном сердце.

«Чтобы исключить Бога из жизни, нужно убрать из нее радость. И лучше всего с этой задачей справляется страх. Святитель Василий Великий говорит: «Есть страх Божий, когда мы боимся прогневать Бога, а есть страх вражий – когда мы боимся за собственное тело, и при этом забываем о душе». Когда мы начинаем паниковать и бояться, страх изгоняет радость и лишает сердце мирного настроя, а значит – присутствия Бога».

«Все аргументы говорят о том, что мирный дух – необходимая добродетель христианина, главное условие Богообщения и присутствия Всевышнего в нашей жизни», - подытожил митрополит Антоний.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Митрополит Антоний
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