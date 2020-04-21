Безработица в Украине растет – как справиться с ней государству

Что же касается неофициальной безработицы – то число тех, кто потерял работу, но по разным причинам не стал на биржу труда, оценивается до 3 млн человек. И, скорее всего, цифры не окончательные. НБУ прогнозирует, что уровень безработицы в этом году будет измеряться двузначными «процентами», чего в Украине не было с 2002 года.

Стремительный рост безработицы и, соответственно, обеднение населения грозит значительными социальными потрясениями. Правительство рассчитывает, что программа широкого привлечения безработных на объекты «Большого строительства» спасет ситуацию, по крайней мере, существенно снизит их критическую массу. Будем надеяться на успех этих стратегий. Напомним, Укринформ продолжает серию публикаций о проблеме безработицы во время эпидемии коронавируса. В первой части шла речь об антикризисных изменениях в процессе регистрации и оказании помощи безработным, во второй – о механизме частичной безработицы.

Армия безработных, к сожалению, «прибывает»

За время карантина, который длится уже второй месяц, уровень реальной безработицы в Украине удвоился. Так, по подсчетам Торгово-промышленной палаты, в первые две недели карантина число безработных выросло на 500-700 тысяч, а за следующие две недели – в апреле – добавилось еще 500-600 тысяч человек. И в целом сегодня безработных в Украине не менее 2,5-2,8 млн. граждан.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последний 15 лет", – отметил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

В ТПП отмечают, что в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была приостановлена на время карантина. К ним добавились и трудовые мигранты, которые вернулись в Украину, потеряв работу за границей. Сегодня все эти люди оказались на распутье. Хотя воспользоваться государственной помощью пока спешат не все.

На запрос из Госслужбы занятости Украины сообщили, что по состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, составляет 400,9 тыс. человек, что на 86,5 тысяч, или на 27% больше чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 16 апреля 2019 года число безработных составило 314,4 тысячи).

За время с начала карантина, то есть начиная с 12 марта, в службе занятости зарегистрировалось 89,2 тысячи безработных.

Антикризисные меры – в действие!

Рост обращений за государственной помощью не стал неожиданностью для руководства государства. Как Укринформ уже писал, в стране был принят ряд антикризисных мер, призванных смягчить удар экономического кризиса, в частности, и в сфере занятости. Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что правительство упростило процедуру подачи документов в центры занятости. "Поэтому призываем всех, кто потерял работу в период карантина, регистрироваться и в дальнейшем", – призвал глава правительства.

"Поручил Минэкономики дать центрам занятости все инструкции, чтобы ускорить выплату людям пособия по временной безработице", – сообщил Денис Шмыгаль на своем канале в Telegram.

Стратегически же выход из ситуации правительство видит в широком привлечении безработных граждан к реализации крупных инфраструктурных проектов.

Так, 17 апреля на рабочей встрече с представителями дорожно-строительных компаний премьер-министр Украины призвал «дорожников» максимально трудоустраивать украинцев. Он подчеркнул, что при реализации объектов (о планах Мининфраструктуры на этот год – читай ТУТ) очень важно, чтобы подрядчики максимально привлекали к работам именно наших сограждан. "Мы предварительно договорились, что львиная доля специалистов, задействованных в работах, должны быть гражданами нашего государства. Ведь в то время, когда столько украинцев вернулись домой, мы должны обеспечить их работой. Это касается как отечественных, так и иностранных подрядчиков, которые работают или будут работать на строительстве дорог", – отметил Шмыгаль.

В целом ход понятен и уже опробован в истории. Напомним, что обеспечение минимальных социальных гарантий и создание рабочих мест для того, чтобы избежать "социального взрыва – это был один из трех китов "Нового курса" Франклина Рузвельта – человека, который вывел США из "Великой депрессии" в 30-х годах прошлого века. При его руководстве государство предоставляло безработным минимальную помощь, но обеспечивало работой. Для этого существовали госзаказы на так называемые общественные работы, которые включали в себя строительство дорог, школ, аэродромов, электрификацию городков, насаждение зеленых зон, и тому подобное.

Как это будет происходить в Украине, пока не очень понятно. Сейчас Минэкономики совместно с Госслужбой занятости начинает еженедельное информирование населения о ключевых вопросах, которые касаются потери работы, получения финансовой помощи или помощи в поиске новой работы. Специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных вакансии.

По состоянию на 1 апреля 2020 года количество вакансий, зарегистрированных в государственной службе занятости составило 54 тыс. единиц. Это на треть меньше, чем годом ранее. На общественные и другие работы временного характера (благоустройство территорий, работа на объектах социальной сферы) в январе-феврале 2020 года было привлечено 26 тыс. лиц.

Создать рабочее место или сохранить: стратегии разные, соответственно, методы – тоже

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян уверен, что для реальной борьбы с безработицей недостаточно просто объявить о создании какого-то количества рабочих мест – важно их создать в ключевых отраслях экономики. Такое мнение он высказал в интервью "Апострофу". "Зная, как это обычно делается нашим правительством, не исключено, что все сведется к рытью траншей, что называется, отсюда и до обеда", – считает эксперт.

Вместе с тем, по его словам, эта программа может в некоторой степени снять социальную напряженность в стране, вызванную кризисом и ростом безработицы.

"Но 500 тысяч – это капля в море. Тем более, если эти рабочие места будут созданы не в ключевых сферах, а, так сказать, на авось. Это не даст желаемого результата", – сказал Киян.

«Если мы хотим простимулировать создание рабочих мест, то это вопрос инвестиций. А вопрос сохранения рабочих мест – это поиск механизмов компенсации работодателям, беспроцентных кредитов, пролонгированных для того, чтобы работодатели сегодня не увольняли людей, а имели возможность выплачивать им сокращенный вариант заработной платы. Только этот уровень выплат должен составлять не наш официальный минимум, а достойный, чтобы рабочая сила не «убегала», не искала другие сегменты, а ждала восстановления своей реализации», – отмечает председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева в комментарии независимому аналитическому центру Фонд «Украинская политика».

Между тем, Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины выразила интересные наблюдения, которые, на наш взгляд, многое объясняют в природе украинской безработицы. А соответственно, будут иметь влияние на реализацию государственных антикризисных программ в сфере занятости.

Ученый считает, что из-за традиционно низкого уровня организации, управления экономикой и значительной часть экономической «тени» (сегодня оценивается в 30-33%. – Авт.) возникает ситуация, когда кризисы у нас вызывают обвал ВВП и гиперинфляцию, но не дают такого же катастрофического роста армии безработных. «Во время кризисов 2008/2009 и 2014/2015 годов ВВП снижался до 15%, инфляция достигала 40%, а уровень безработицы повышался всего на 2-3 процентных пункта, не выходя за пределы 8-10%», – напоминает Лидия Ткаченко. Почему так? Потому что во время кризиса в Украине обычно падает не просто занятость, а ее относительно благополучная часть, зато растет сегмент неформальной занятости.

Специфики добавляют также трудовые мигранты. По разным данным, из-за карантина в Украину вернулись 160-270 тысяч граждан, часть из которых потеряли возможность заработка за рубежом. «Конечно не факт, что они сразу станут искать работу на родине. За долгие годы у многих уже сформировалась устойчивая трудовая модель, где периодические поездки и временные подработки в валюте гораздо привлекательнее, чем постоянная работа по месту проживания», – объясняет Лидия Ткаченко. Скорее всего, заробитчане не сразу выйдут на отечественный рынок труда, оставаясь некоторое время неактивными и живя на накопленные запасы. Тем более, что уровень заработков в странах-реципиентах все равно будет гораздо выше, чем в Украине, и дефицит рабочей силы, а особенно дешевой рабочей силы трудовых мигрантов после эпидемии, у них тоже останется. И как только границы откроются – люди снова попытаются вернуться туда.

И не забыть про социальную справедливость

Сейчас тактика государственной поддержки занятости и сдерживания падения доходов выглядят более-менее адекватно. Но уже сейчас нужно думать о том, как страна должна жить после карантина.

«До тех пор, пока у нас будет ситуация карантина, думаю, правительству удастся избежать социальных бунтов, люди будут тратить свои небольшие сбережения, социальную помощь, занимать деньги на какой-то период. Но после окончания карантина, если не будет предложена возможность заработка, то мы можем ожидать социальные взрывы, протесты тех, кто будет требовать смены власти на местном уровне. Люди будут требовать открытия предприятий, повышение гарантированных имеющихся выплат», – предупреждает Ольга Балакирева.

Она напоминает, что в начале года мы уже имели огромный всплеск негатива после информации о зарплатах и премиях, которые назначали себе чиновники высокого уровня. «На сегодня элемент социальной несправедливости в распределении оплаты труда – тоже будет очень важен. Подчеркну, что бытовое экономическое неравенство станет фактором негативной оценки деятельности действующей власти после карантина», – резюмировала эксперт.

Марина Нечипоренко, Киев

Источник