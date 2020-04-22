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Карантин в Украине продлевают до мая: что нужно знать

22.04.2020 / 09:24
Карантин в Украине продлевают до мая: что нужно знать
На 22 апреля назначено заседание Кабмина по поводу продления карантина из-за коронавируса. Накануне в правительстве озвучили возможность смягчения некоторых ограничений.

Но также в КМУ тметили, что пик эпидемии в стране еще не наступил. Что известно о дате снятия карантина, и какие ограничительные меры могут отменить - подробно в материале.

Сроки продления карантина

24 апреля заканчивается срок действия карантинных ограничений, которые ввело правительство для борьбы с распространением коронавируса.

Однако динамика заболеваемости в стране продолжает расти, а во время праздников произошли массовые нарушения, что может привести к масштабной вспышке COVID-19. В связи с чем представители власти неоднократно высказывались о необходимости пролонгации карантина.

Так, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал продление карантинного режима до 12 мая, но и эта дата не является окончательной. При этом он допустил, что некоторые ограничения начнут смягчать уже с 27 апреля.

Ранее Ляшко заявлял, что отмена карантина в Украине будет зависеть от темпа роста заболеваний коронавирусом. Если количество больных ежедневно будет расти больше чем на 2% от всех инфицированных, то карантин в Украине продолжат.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также подтвердил намерения правительства продлить действие ограничений из-за ожидаемого всплеска заболеваемости в начале мая. В то же время, планируется ослабить карантин в 2-3 сферах уже на этой неделе. Шмыгаль выразил мнение, что в первую очередь необходимо снимать ограничения для некритичных объектов инфраструктуры

По заявлению президента Владимира Зеленского, с 24 апреля карантинные меры будут смягчены в некоторых важных отраслях. Частичное снятие ограничений произойдет в транспортной сфере в мае. При этом глава государства отметил, что в Украине еще нет волны заболеваемости, и надо быть осторожными в связи с пасхальными и майскими праздниками.

Минздрав предлагает открыть парки и музеи

В Министерстве здравоохранения подтверждают, что карантин следует продлить как минимум до 12 мая. Но в ближайшее время могут снять запрет на работу парков, музеев, библиотек.

Ограничения смягчат при условии соблюдения санитарных мер безопасности, в т.ч. соблюдение дистанции, ношение индивидуальных средств защиты, ограничение количества посетителей, обязательная проверка температуры.

"Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты", - заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Пик заболеваемости в начале мая

Cогласно расчетам Национальной академии наук, в Украине ожидается два пика заболеваемости - в конце апреля и в период 3-8 мая. Рост числа инфицированных COVID-19 прогнозируется после Пасхи и майских праздников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Кабмин будет принимать решение о сроках действия карантина, основываясь на данных расчетах. После прохождения пика эпидемии правительство начнет внедрять антикризисный план для поддержки государственной экономики.

По прогнозам Минздрава, вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается на 5-10 день после празднования Пасхи. Нарушение карантинного режима и посещение церковных богослужений может привести к массовому заражению. В Минздраве отметили, что несоблюдение карантина украинцами может повлиять на его продолжение.

Карантин в Украине длится второй месяц

В связи с угрозой распространения COVID-19, с 12 марта до 3 апреля был объявлен общенациональный карантин. Закрылись образовательные заведения, были запрещены массовые мероприятия, введен запрет на работу кафе, ресторанов, спортзалов, остановилась работа метро.

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коронавирус, карантин
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