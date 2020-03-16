За долги начнут отбирать жилье: как работает Кодекс по процедурам банкротства

То есть это обычные должники, оказавшиеся неспособными выплатить взятое взаймы. Эксперты выяснили, как работает Кодекс и насколько он популярен у украинцев.

Оказалось, что официально заявить: "Я – банкрот!" пока решились немногие. По данным Министерства юстиции Украины, сейчас в судах рассматривается около 30 дел по вопросам неплатежеспособности физлиц. При этом только должников по ипотечным кредитам насчитывается несколько десятков тысяч. В Минюсте уверены: желающих восстановить свою платежеспособность так мало потому, что люди недостаточно информированы о том, как это сделать.

Зачем нужен Кодекс о процедуре банкротства

Как разъяснила нам заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Валерия Коломиец, Кодекс нужен для восстановления платежеспособности людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации не по их вине. Это, например, заемщики, взявшие в 2005-2007 годах кредит в долларах по курсу 5 грн за доллар либо в 2010-2013 годах по курсу 8 гривен за доллар. Тогда валютные кредиты были популярны из-за того, что проценты по ним были в разы ниже, чем по гривневым кредитам. Когда из-за кризиса в 2014-15 годах курс доллара вырос втрое, до 25 грн/доллар и более, эти заемщики не смогли или не захотели платить в разы больше и отказались погашать кредиты.

"Основной момент: в результате применения процедуры реструктуризации долгов в деле о неплатежеспособности физического лица будет установлена нынешняя актуальная рыночная цена ипотечной квартиры или дома в гривнях, и размер долга для оплаты будет уже намного меньше, – акцентировала Валерия Коломиец. – Но такой порядок касается только квартиры общей площадью не более 60 кв. м или дома общей площадью не более 120 кв. м. Это реальный шанс выйти из долговой кабалы людям, которые оказались в ней не по своей вине. Но с 21 октября нынешнего года прекращает действовать мораторий на запрет продажи ипотечного жилья за долги. Чтобы не столкнуться с проблемой принудительного выселения, таким людям стоит поторопиться. Мы надеемся, что уже с лета будет много обращений таких неплательщиков в суды".

По данным Минюста, после последнего скачка курса погашено всего около 10% займов в валюте. В основном речь идет об ипотечных кредитах, но Кодекс позволяет физлицам, объявившим себя неплатежеспособными, рассчитаться и по другим видам займов: для покупки транспорта, сельхозтехники, просто взятым в долг у другого физлица и так далее. Но есть и виды долгов, реструктуризация и списание (прощение) по которым невозможно.

Эксперты подготовили ответы на 12 главных вопросов о процедуре банкротства для человека, который не может рассчитаться по взятому им займу.

1. На каких условиях возможно банкротство?

Дело о неплатежеспособности открывается только на основании личного заявления должника в хозяйственный суд по месту регистрации. При этом обязательны такие факты:

размер просроченных обязательств (выплат) не может быть менее 30 минимальных зарплат на момент обращения. Сейчас это 141 690 грн (30 х 4723 грн). Если долг меньше, объявить себя банкротом не получится;

должник прекратил погашение кредитов или осуществление других плановых платежей (проценты, штрафы за просрочку) в размере более 50% месячных платежей в течение двух месяцев;

принято постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физлица имущества, на которое может быть обращено взыскание;

налицо угроза неплатежеспособности: обстоятельства, которые подтверждают, что в ближайшее время должник не сможет осуществлять платежи (потерял работу, серьезно болен).

2. Какие документы надо подать должнику в хозяйственный суд?

заявление об открытии производства по делу о неплатежеспособности;

предложения по реструктуризации долга;

декларацию об имущественном состоянии за 3 года (каждый год отдельно), предшествовавших подаче в суд заявления. Декларация должна содержать информацию в отношении имущества, доходов и расходов должника и членов его семьи, которое превышает 30 минимальных зарплат;

список кредиторов должника, список имущества должника, копию трудовой книжки.

3. Каковы последствия открытия производства по делу о неплатежеспособности?

вводится мораторий сроком 120 дней на удовлетворение требований кредиторов;

останавливаются все выплаты по долгу, срок которых наступил до открытия производства о банкротстве;

останавливается взыскание с должника по всем исполнительным документам (кроме случаев, определенных Кодексом);

не начисляется неустойка (штраф, пеня) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по удовлетворению требований, на которые распространяется мораторий;

останавливается течение исковой давности по требованиям к должнику;

не применяется индекс инфляции за все время просрочки платежей.

4. На какие долги не распространяется процедура банкротства?

на возмещение вреда в связи с действиями виновного, которые причинили ущерб здоровью или привели к смерти человека (банкрот совершил ДТП, уголовное преступление, превысил пределы самообороны и т. д.);

на выплату алиментов;

на ранее реструктуризированные (рассроченные) долги;

на выплаты по единому социальному взносу.

5. Что входит и что не входит в так называемую ликвидационную массу имущества?

В ликвидационную массу (ЛМ) входит все имущество (или часть имущества, например, половина автомобиля), принадлежащее должнику на правах собственности, как до, так и после признания его банкротом. То есть, допустим, полученное "уже банкротом" наследство или подарок может уйти на оплату долгов.

В ЛМ не входят:

единственное жилье должника и его семьи. Это квартира площадью не более 60 кв. м, либо из расчета 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника. При наличии в семье пяти человек это уже 68,25 кв. м. Или это дом площадью не более 120 кв. м.

вещи личного повседневного обихода: одежда, обувь, постельное белье, минимальный кухонный набор, продукты питания;

предметы, с помощью которых человек зарабатывает деньги (но этот факт должен быть доказан документально). Например, машина у таксиста, музыкальный инструмент у профессионального музыканта, домашний скот, который не является частью бизнеса.

6. Как провести реструктуризацию долгов?

План реструктуризации долгов должника составляется при обязательном участии специалиста, профессионала – управляющего реструктуризацией (арбитражного управляющего, назначенного судом в деле о неплатежеспособности физлица). План предлагается должником, одобряется кредиторами и утверждается хозяйственным судом. Как правило, кредиторы согласны на реструктуризацию долгов, так как в этом случае они получают больше, чем в случае признания должника банкротом и продажи его имущества.

7. Какие сроки выполнения процедуры банкротства?

Общее правило – не более 5 лет. В случае погашения ипотечного кредита – не более 10 лет. В исключительных случаях суд может продлить срок по мотивированному заявлению должника и при условии погашения им более 80% долга. В случае погашения требований обеспеченного кредитора (долги по кредиту в иностранной валюте, который обеспеченный ипотекой квартиры или жилого дома) срок погашения составляет 10 и 15 лет.

8. Чем должнику выгодно банкротство?

Объявив себя банкротом, человек оплачивает не всю сумму долга, а только его часть. Как правило, планом реструктуризации долгов предусматривается рассрочка и прощение части долга, а в случае введений процедуры погашения долгов, требования, не оплаченные из-за недостаточной стоимости имущества, считаются погашенными. Если реструктуризируется долг должника по кредиту в иностранной валюте, обеспеченный ипотекой, то долг выплачивается должником согласно графику выплат в национальной валюте в размере рыночной стоимости квартиры (дома), которая рассчитывается сертифицированным оценщиком на момент обращения с заявлением в суд, а разница с суммой долга подлежит прощению (списанию), при этом в сумму долга не включаются штрафные санкции и пеня.

9. Чем должнику невыгодно банкротство?

У банкрота остаются лишь самые необходимые вещи, все остальное ликвидное имущество будет продано. Признанному банкротом придется в течение последующих пяти лет уведомлять финансовые учреждения о своем статусе, если он захочет взять кредит или выступить поручителем. Из них в течение трех лет банкрот не может считаться лицом с безупречной репутацией, что влияет на возможность получения и сумму новых кредитов.

10. Что будет, если не объявить себя банкротом и не оплачивать долги?

С 21 октября 2020 года прекращает действовать мораторий на принудительную продажу ипотечного жилья за невыплату кредитов. И те, кто не успеют оформить банкротство, рискуют остаться без квартиры, которую отберут кредиторы. Причем в отличие от процедуры банкротства, в этом случае долг по кредиту придется выплатить в полном объеме. И не факт, что хватит средств, вырученных от продажи с молотка ипотечной квартиры.

11. Что будет, если объявить себя банкротом, реструктуризировать долги и не выплачивать их либо выплачивать с нарушением сроков и оговоренных сумм?

Кредиторы получают право отменить через суд процедуру банкротства. Списанные суммы долга восстанавливаются в полном объеме. При этом повторная процедура банкротства возможна не ранее чем через пять лет.

12. Сколько стоит процедура банкротства?

Для открытия дела о неплатежеспособности и применении процедур банкротства должник обязан внести на депозитный счет хозяйственного суда 31,6 тыс. грн в качестве авансирования вознаграждения управляющему реструктуризацией за три месяца выполнения им полномочий. А также в оплату дополнительных расходов, которые должник понесет при подготовке заявления об открытии дела о неплатежеспособности и подготовке плана реструктуризации. На сегодняшний день Минюст готовит предложения для внесения изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства для минимизации стоимости доступа к делам о неплатежеспособности физлиц.

Александр Панченко, Игорь Серов

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