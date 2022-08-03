Первый полет с ребенком: как развлекать малыша в самолете?

Первое путешествие – это приятное, но столь волнительное приключение, которое требует обязательной предварительной подготовки. Что интересно, груднички часто переносят перелет гораздо лучше активных дошкольников – и именно родителям детей в возрасте 2-5 лет стоит продумать все детали предстоящего перелета.
Комфорт на борту: необходимые лекарства
Взлет и посадка доставляют серьезный дискомфорт даже взрослому человеку: что и говорить о маленьком ребенке. Именно поэтому в обязательном порядке взять с собой таблетки от тошноты и укачивания. Средство начинает действовать спустя 10-30 минут после приема (в зависимости от активных ингредиентов), что важно учитывать
Полезно закапать в нос сосудосуживающие капли или спреи, что избавит кроху от боли в ушах. Имеет смысл заранее заказать необходимые препараты в интернет-аптеке «Здравица», чтобы не терять время на поиск нужного лекарства.
Дополнительно стоит взять с собой упаковку леденцов или жвачки, чтобы помочь ребенку избавиться от заложенности слуховых проходов. Для этой цели пригодится и сок или бутылка воды с трубочкой.
Полет с ребенком: полезные советы
Чтобы поездка действительно прошла легко и гладко, нужно тщательно продумать все нюансы. Приехать в аэропорт стоит за несколько часов до предстоящего вылета, чтобы успеть пройти регистрацию. Соответственно, стоит взять с собой легкие книжки, раскраски, либо другие варианты развлечений, которые придутся ребенку по душе и скрасят время ожидания. А вот игрушки лучше не брать с собой по ряду причин:
- С высокой вероятностью ребенок не заинтересуется привычными развлечениями, ведь в самолете столько интересного. И вместо того, чтобы спокойно сидеть на месте, он отправится изучать окружающую обстановку.
- Если в семье двое и больше детей, то может начаться конфликт из-за неспособности поделить игрушку, что доставит немало неприятных моментов.
- Упаковка фломастеров, цветных карандашей или гелевых ручек позволит заняться творчеством, рисуя забавных персонажей на листе бумаги, либо создавая оригинальный орнамент на использованных кофейных стаканчиках. И это гораздо интереснее, чем игрушки, которых хватит буквально на 5 минут, а потом малыш заскучает и предпочтет отправиться навстречу приключениям.
Отправляясь в путешествие с ребенком, родителям предстоит быть готовым к тому, что в течение всего полета придется приложить максимум усилий. Но благодаря этому удастся избежать слез и переживаний, а поездка пройдет действительно безупречно.