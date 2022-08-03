Первый полет с ребенком: как развлекать малыша в самолете?

Первое путешествие – это приятное, но столь волнительное приключение, которое требует обязательной предварительной подготовки. Что интересно, груднички часто переносят перелет гораздо лучше активных дошкольников – и именно родителям детей в возрасте 2-5 лет стоит продумать все детали предстоящего перелета.

Комфорт на борту: необходимые лекарства

Взлет и посадка доставляют серьезный дискомфорт даже взрослому человеку: что и говорить о маленьком ребенке. Именно поэтому в обязательном порядке взять с собой таблетки от тошноты и укачивания. Средство начинает действовать спустя 10-30 минут после приема (в зависимости от активных ингредиентов), что важно учитывать

Полезно закапать в нос сосудосуживающие капли или спреи, что избавит кроху от боли в ушах. Имеет смысл заранее заказать необходимые препараты в интернет-аптеке «Здравица», чтобы не терять время на поиск нужного лекарства.

Дополнительно стоит взять с собой упаковку леденцов или жвачки, чтобы помочь ребенку избавиться от заложенности слуховых проходов. Для этой цели пригодится и сок или бутылка воды с трубочкой.

Полет с ребенком: полезные советы

Чтобы поездка действительно прошла легко и гладко, нужно тщательно продумать все нюансы. Приехать в аэропорт стоит за несколько часов до предстоящего вылета, чтобы успеть пройти регистрацию. Соответственно, стоит взять с собой легкие книжки, раскраски, либо другие варианты развлечений, которые придутся ребенку по душе и скрасят время ожидания. А вот игрушки лучше не брать с собой по ряду причин:

С высокой вероятностью ребенок не заинтересуется привычными развлечениями, ведь в самолете столько интересного. И вместо того, чтобы спокойно сидеть на месте, он отправится изучать окружающую обстановку.

Если в семье двое и больше детей, то может начаться конфликт из-за неспособности поделить игрушку, что доставит немало неприятных моментов.

Упаковка фломастеров, цветных карандашей или гелевых ручек позволит заняться творчеством, рисуя забавных персонажей на листе бумаги, либо создавая оригинальный орнамент на использованных кофейных стаканчиках. И это гораздо интереснее, чем игрушки, которых хватит буквально на 5 минут, а потом малыш заскучает и предпочтет отправиться навстречу приключениям.

Отправляясь в путешествие с ребенком, родителям предстоит быть готовым к тому, что в течение всего полета придется приложить максимум усилий. Но благодаря этому удастся избежать слез и переживаний, а поездка пройдет действительно безупречно.