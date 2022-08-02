Проводные наушники, которые стоит купить ради звука

Беспроводные технологии дарят свободу и не стесняют движений. Но за такой комфорт порой приходится расплачиваться. Хотя Bluetooth-модули постоянно развиваются, по скорости и качеству передачи данных они отстают от классического кабеля. Так что если вы действительно хотите насладиться чистым звуком без искажений, рекомендуем обратить внимание на составленный нами топ проводных наушников.

Sennheiser HD 25 Over-Ear: баланс между стилем и функционалом

В модели сочетаются классический дизайн и максимальная эргономика. Амбушюры отлично ложатся и блокируют посторонние шумы. Дискомфорта нет даже при длительном ношении. В своей ценовой категории Sennheiser HD 25 одни из лучших по качеству воспроизведения аудио. Звук получается ярким и правдивым, а насыщенный бас не оставит равнодушным никого. Даже в самой шумной обстановке можно насладиться крутым треком, фильмом или игрой.

JBL T205: лучшие вкладыши на рынке

Модель отличается четким басом и чистым звуком. Если вам нужна надежная гарнитура, которая всегда под рукой, то T205 станет лучшим решением. У этой модели есть ряд плюсов, включая хороший микрофон, удобный чехол для переноски в комплекте, широкий диапазон воспроизводимых частот и отличные мембраны. При этом вам не потребуется солидный бюджет, чтобы купить наушники JBL, ведь обойдется такая гарнитура совсем недорого. Несмотря на доступную цену, модель отличается надежностью и долговечностью.

AKG K240 STUDIO: отменные наушники для студии

Эти наушники можно использовать как для студийной работы, так и для домашнего использования. Полноразмерное полуоткрытое устройство от австрийского производителя обеспечивает кристальное звучание. Несмотря на габаритность, сидят наушники хорошо благодаря продуманному оголовью с саморегуляцией и качественным амбушюрам. К достоинствам AKG K240 STUDIO относят:

стильный внешний вид;

хорошую звукоизоляцию;

наличие механизма автоподстройки размера дуги;

чистый звук.

Audio-Technica ATH-M40X: топ для профессионалов

Полноразмерные закрытые динамические наушники предназначены для профессионального мониторинга. Амбушюры и оголовье обтянуты экокожей, что гарантирует максимум комфорта. Раздвижной механизм позволяет подстроить модель под себя. Чаши поворотные, благодаря чему можно проводить мониторинг одним ухом. ATH-M40X отличается расширенным частотным диапазоном. Особенности:

отменный звук благодаря использованию мощных редкоземельных магнитов;

конструкция повышенной прочности;

закрытое оформление с хорошей звукоизоляцией.

Как результат, проводные наушники — это не прошлый век, но возможность с головой окунуться в мир аудио. Если на передний план для вас выходит комфорт передвижения, следует обратить внимание на Bluetooth-модели, но когда важно качество воспроизведения, то кабель — не помеха, а возможность насладиться кристально чистым звучанием!