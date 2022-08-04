Трубопроводные фланцы: надежность, легкость в использовании и выгода

Процесс монтажа трубопровода не обходится без разнообразной арматуры, причем именно фланец считается одним из самых необходимых и важных компонентов. Речь идет о небольшой круглой детали с несколькими отверстиями. Отмеченное крепежное изделие подходит для размещения одной или нескольких труб. Последующую трубу помещают в другой фланец и скрепляют два элемента. Шпильки, болты и шайбы используются для формирования успешного стягивания. Уровень давления, рабочая среда и температура оказывают немалое влияние на внешний вид фланцевого крепежа.

Купить фланцы в Киеве можно как для промышленных, так и для бытовых целей. Элементы подходят как для формирования трубопровода и транспортировки питьевой воды, так и для отопительных систем. Деталь не поддается негативному влиянию химических веществ, влаги или повышенной температуры, поэтому гарантирует долговечность коммуникации.

Виды фланцев

Воротниковые модели имеют специальный усеченный конус, благодаря которому мастера сваривают фланец встык к трубам. В результате получается невероятно прочное крепление, идеально подходящее для трубопроводов с высоким давлением;

Глухие приспособления имеют прочную конструкцию, внешне напоминающую классическую заглушку. Продукты актуальны для перекрытия потока химических веществ и даже газов;

Плоские варианты внешне очень похожи на кольцо, ведь в центральной части есть проходной канал. Процесс соединения происходит благодаря методу скрепления нескольких фланцев, поэтому аксессуар подойдет для соединения труб одинаковых диаметров.

Если говорить о классификации по типу материалов, то в данном случае разнообразие довольно велико. Модели из нержавеющей стали могут полноценно выполнять поставленную перед ними задачу при высоких и низких температурах (от -70 до +600°С). Сталь считается экологически безопасной и отличается немалыми показателями прочности. Вариант пользуется спросом для транспортировки нефтепродуктов, пара, газа и прочих веществ, температура которых не превышает +300°С. Алюминиевые фланцы имеют распространенные температурные ограничения (от -70 до +600°С), а сам материал славится прекрасной прочностью, стойкостью к коррозии и теплоотражательными свойствами.

Радует, что в современных условиях выгодно и быстро приобрести необходимые фланцы можно благодаря компании «Армакс Груп», которая предлагает большой ассортимент, приятные цены и оперативную доставку в сочетании с отличным сервисом.