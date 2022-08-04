Трубопроводные фланцы: надежность, легкость в использовании и выгода

Процесс монтажа трубопровода не обходится без разнообразной арматуры, причем именно фланец считается одним из самых необходимых и важных компонентов. Речь идет о небольшой круглой детали с несколькими отверстиями. Отмеченное крепежное изделие подходит для размещения одной или нескольких труб. Последующую трубу помещают в другой фланец и скрепляют два элемента. Шпильки, болты и шайбы используются для формирования успешного стягивания. Уровень давления, рабочая среда и температура оказывают немалое влияние на внешний вид фланцевого крепежа.
Купить фланцы в Киеве можно как для промышленных, так и для бытовых целей. Элементы подходят как для формирования трубопровода и транспортировки питьевой воды, так и для отопительных систем. Деталь не поддается негативному влиянию химических веществ, влаги или повышенной температуры, поэтому гарантирует долговечность коммуникации.
Виды фланцев
- Воротниковые модели имеют специальный усеченный конус, благодаря которому мастера сваривают фланец встык к трубам. В результате получается невероятно прочное крепление, идеально подходящее для трубопроводов с высоким давлением;
- Глухие приспособления имеют прочную конструкцию, внешне напоминающую классическую заглушку. Продукты актуальны для перекрытия потока химических веществ и даже газов;
- Плоские варианты внешне очень похожи на кольцо, ведь в центральной части есть проходной канал. Процесс соединения происходит благодаря методу скрепления нескольких фланцев, поэтому аксессуар подойдет для соединения труб одинаковых диаметров.
Если говорить о классификации по типу материалов, то в данном случае разнообразие довольно велико. Модели из нержавеющей стали могут полноценно выполнять поставленную перед ними задачу при высоких и низких температурах (от -70 до +600°С). Сталь считается экологически безопасной и отличается немалыми показателями прочности. Вариант пользуется спросом для транспортировки нефтепродуктов, пара, газа и прочих веществ, температура которых не превышает +300°С. Алюминиевые фланцы имеют распространенные температурные ограничения (от -70 до +600°С), а сам материал славится прекрасной прочностью, стойкостью к коррозии и теплоотражательными свойствами.
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