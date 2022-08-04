Войти | Зарегистрироваться
12:03

пятница,
05 августа
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Промо

Трубопроводные фланцы: надежность, легкость в использовании и выгода

04.08.2022 / 15:22
Трубопроводные фланцы: надежность, легкость в использовании и выгода
Процесс монтажа трубопровода не обходится без разнообразной арматуры, причем именно фланец считается одним из самых необходимых и важных компонентов. Речь идет о небольшой круглой детали с несколькими отверстиями. Отмеченное крепежное изделие подходит для размещения одной или нескольких труб. Последующую трубу помещают в другой фланец и скрепляют два элемента. Шпильки, болты и шайбы используются для формирования успешного стягивания. Уровень давления, рабочая среда и температура оказывают немалое влияние на внешний вид фланцевого крепежа.

Процесс монтажа трубопровода не обходится без разнообразной арматуры, причем именно фланец считается одним из самых необходимых и важных компонентов. Речь идет о небольшой круглой детали с несколькими отверстиями. Отмеченное крепежное изделие подходит для размещения одной или нескольких труб. Последующую трубу помещают в другой фланец и скрепляют два элемента. Шпильки, болты и шайбы используются для формирования успешного стягивания. Уровень давления, рабочая среда и температура оказывают немалое влияние на внешний вид фланцевого крепежа.

Купить фланцы в Киеве можно как для промышленных, так и для бытовых целей. Элементы подходят как для формирования трубопровода и транспортировки питьевой воды, так и для отопительных систем. Деталь не поддается негативному влиянию химических веществ, влаги или повышенной температуры, поэтому гарантирует долговечность коммуникации. 

Виды фланцев

  • Воротниковые модели имеют специальный усеченный конус, благодаря которому мастера сваривают фланец встык к трубам. В результате получается невероятно прочное крепление, идеально подходящее для трубопроводов с высоким давлением;
  • Глухие приспособления имеют прочную конструкцию, внешне напоминающую классическую заглушку. Продукты актуальны для перекрытия потока химических веществ и даже газов;
  • Плоские варианты внешне очень похожи на кольцо, ведь в центральной части есть проходной канал. Процесс соединения происходит благодаря методу скрепления нескольких фланцев, поэтому аксессуар подойдет для соединения труб одинаковых диаметров.

Если говорить о классификации по типу материалов, то в данном случае разнообразие довольно велико. Модели из нержавеющей стали могут полноценно выполнять поставленную перед ними задачу при высоких и низких температурах (от -70 до +600°С). Сталь считается экологически безопасной и отличается немалыми показателями прочности. Вариант пользуется спросом для транспортировки нефтепродуктов, пара, газа и прочих веществ, температура которых не превышает +300°С. Алюминиевые фланцы имеют распространенные температурные ограничения (от -70 до +600°С), а сам материал славится прекрасной прочностью, стойкостью к коррозии и теплоотражательными свойствами.

Радует, что в современных условиях выгодно и быстро приобрести необходимые фланцы можно благодаря компании «Армакс Груп», которая предлагает большой ассортимент, приятные цены и оперативную доставку в сочетании с отличным сервисом.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
4 августа
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.