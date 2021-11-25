Як креативно провести корпоратив?

Традиційні корпоративи вже набридли? Хочете чогось незвичайного і цікавого? Хочете відчуття наповненості після свята?
Арт-студія «Ліхтарик» пропонує відсвяткувати корпоратив вашої компанії в творчій атмосфері. Ми організовуємо виїзні майстер-класи в офіс або ресторан чи в заміський комплекс для вашої компанії.
Творчість дає відчуття відпочинку, наповненості, креативності та насолоди бути тут і зараз. В повсякденному житті часто не вистачає часу на хобі і творчість, але свята мають виправляти цю несправедливість і дарувати приємні несподіванки.
Приємним бонусом творчого корпоративу є наявність результату, який можна забрати з собою додому і радіти власним новим талантам. Це може бути картина, розписана еко сумка, ліпна фігурка або задекорована фото рамка.
Які корпоративні майстер-класи ми радимо для святкування Нового року?
- Розпис новорічних іграшок, які стануть окрасою корпоративної ялинки в офісі;
- Розпис еко сумок або футболок в новорічній тематиці;
- Флюїд арт – найкреативніший майстер-клас для найхоробріших компаній;
- Виготовлення медових свічок з натуральної вощини;
- Живопис акриловими або олійними фарбами. Є можливість малювати окремі картини для кожного учасника або ж створити спільну картину для офісу;
- Ебру – казковий живопис на воді;
- Мозаїка в стилі Гауді – можливість задекорувати фото рамки або підставки під гаряче.
Як проходить виїзний майстер-клас від арт-студії «Ліхтарик»?
Ми погоджуємо з вами всі деталі обраного майстер-класу, обираємо кольори та визначаємо дату. Від локації потрібні столи та стільці, всі матеріали для творчості ми привозимо з собою (сумки, полотна, фарби, пензлі та інше). Тривалість майстер-класу коливається від години до трьох, в залежності від обраного виду активності.
Також, останнім часом набирають популярність онлайн майстер-класи на корпоратив. Арт-студія «Ліхтарик» пропонує такі варіанти:
- Розпис новорічних іграшок;
- Флюїд арт;
- Розпис футболок або сумок;
- Виготовлення медових свічок;
- Мозаїка;
- Ліплення ялинкових прикрас з глини.
Як відбувається онлайн корпоративний майстер-клас?
Ми погоджуємо з вами майстер-клас та що саме будемо робити. Після цього ми збираємо для вас арт бокси з усіма матеріалами (фарби, пензлі, сумки або футболки, вощина та декор, глина і стеки, полотна та все для флюїд арту, сухі та вологі серветки, рукавички, стаканчики для води та одноразові палітри) і відправляємо поштою. В запланований день зустрічаємось в Zoom та проводимо для вас майстер-клас.
Ми обрали для онлайн формату лише ті майстер-класи, які не потребують безпосередньої допомоги майстра. Кожен з онлайн майстер-класів влаштований так, щоб навіть початківець без труднощів отримав гарний результат та насолодився процесом.
Не втрачайте можливості творчо відсвяткувати свята та замовляйте майстер-клас на корпоратив офлайн або онлайн.