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Як креативно провести корпоратив?

25.11.2021 / 12:47
Як креативно провести корпоратив?
Наближаються новорічні свята і окрім цілої гори роботи, яка сніжним комом накопичується під кінець року, з кожним днем все актуальнішим стає питання святкування новорічного корпоративу.

Традиційні корпоративи вже набридли? Хочете чогось незвичайного і цікавого? Хочете відчуття наповненості після свята?

Арт-студія «Ліхтарик» пропонує відсвяткувати корпоратив вашої компанії в творчій атмосфері. Ми організовуємо виїзні майстер-класи в офіс або ресторан чи в заміський комплекс для вашої компанії.

Творчість дає відчуття відпочинку, наповненості, креативності та насолоди бути тут і зараз. В повсякденному житті часто не вистачає часу на хобі і творчість, але свята мають виправляти цю несправедливість і дарувати приємні несподіванки.

Приємним бонусом творчого корпоративу є наявність результату, який можна забрати з собою додому і радіти власним новим талантам. Це може бути картина, розписана еко сумка, ліпна фігурка або задекорована фото рамка.

Які корпоративні майстер-класи ми радимо для святкування Нового року?

  • Розпис новорічних іграшок, які стануть окрасою корпоративної ялинки в офісі;
  • Розпис еко сумок або футболок в новорічній тематиці;
  • Флюїд арт – найкреативніший майстер-клас для найхоробріших компаній;
  • Виготовлення медових свічок з натуральної вощини;
  • Живопис акриловими або олійними фарбами. Є можливість малювати окремі картини для кожного учасника або ж створити спільну картину для офісу;
  • Ебру – казковий живопис на воді;
  • Мозаїка в стилі Гауді – можливість задекорувати фото рамки або підставки під гаряче.

Як проходить виїзний майстер-клас від арт-студії «Ліхтарик»?

Ми погоджуємо з вами всі деталі обраного майстер-класу, обираємо кольори та визначаємо дату. Від локації потрібні столи та стільці, всі матеріали для творчості ми привозимо з собою (сумки, полотна, фарби, пензлі та інше). Тривалість майстер-класу коливається від години до трьох, в залежності від обраного виду активності.

Також, останнім часом набирають популярність онлайн майстер-класи на корпоратив. Арт-студія «Ліхтарик» пропонує такі варіанти:

  • Розпис новорічних іграшок;
  • Флюїд арт;
  • Розпис футболок або сумок;
  • Виготовлення медових свічок;
  • Мозаїка;
  • Ліплення ялинкових прикрас з глини.

Як відбувається онлайн корпоративний майстер-клас?

Ми погоджуємо з вами майстер-клас та що саме будемо робити. Після цього ми збираємо для вас арт бокси з усіма матеріалами (фарби, пензлі, сумки або футболки, вощина та декор, глина і стеки, полотна та все для флюїд арту, сухі та вологі серветки, рукавички, стаканчики для води та одноразові палітри) і відправляємо поштою. В запланований день зустрічаємось в Zoom та проводимо для вас майстер-клас.

Ми обрали для онлайн формату лише ті майстер-класи, які не потребують безпосередньої допомоги майстра. Кожен з онлайн майстер-класів влаштований так, щоб навіть початківець без труднощів отримав гарний результат та насолодився процесом.

Не втрачайте можливості творчо відсвяткувати свята та замовляйте майстер-клас на корпоратив офлайн або онлайн.

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