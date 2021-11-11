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Почему стоит сходить на солевой пиллинг

11.11.2021 / 14:14
Почему стоит сходить на солевой пиллинг
Солевой пилинг и приятен, и полезен

Это уникальная процедура очищения кожи с использованием особых сортов соли с добавлением индивидуально подобранных эфирных масел, цветов, фруктов и лекарственных трав.Все компоненты смешивают в необходимых пропорциях и наносят на тело массирующими движениями.Процедура длится не более 30 минут, но отличный эффект ее воздействия остается надолго! 

Уникальный целебный эффект пилинга «Шелковая кожа»

Получив в подарок сертификат в СПА, счастливчик пройдет не просто косметическую, но и оздоровительную процедуру.

Солевой пилинг улучшает:

  • дыхательную функцию кожи 
  • общее состояние кожных покровов, включая эластичность и упругость
  • выводит шлаки и токсины
  • усиливает микроциркуляцию и обменные процессы

Незабываемое удовольствие

Счастливчика ожидает незабываемое удовольствие! Сначала Счастливчик примет душ, а потом мастер начнет SPA-процедуру. По окончанию сеанса на тело Счастливчика нанесут эфирные масла или крем, что улучшит достигнутый во время пилинга эффект. Название салона полностью соответствует его настрою и способу работы! Счастливчик будет приятно удивлен уровнем обслуживания, доброжелательностью персонала и, конечно, профессионализмом сотрудников! Для тех, кому 30 минут для данной процедуры будет мало, на сайте loop.com.ua можно выбрать и другой сертификат с большей длительностью сеанса

Комплект одноразовых принадлежностей выдается

Как только Счастливчик постучится в дверь престижного салона, его обеспечат всем необходимым для проведения процедуры. Удобные душевые кабины, одноразовые тапочки и белье любезно предоставляются работниками салона.Пилинг тела «Шелковая кожа» - отличный подарок, который поможет отдохнуть и расслабиться!

 

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