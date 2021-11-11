Новые возможности с компьютерной швейной машиной

Стиральная машина теперь стирает по 10 программам, кондиционер поддерживает нужную температуру и влажность, микроволновка знает, когда нужно выключиться, посудомоечная машина сама приводит грязную посуду в порядок. Не отстаёт от времени и швейная техника. Компьютерные швейные машины составили самую серьёзную конкуренцию привычным электромеханическим устройствам.

Компьютерные швейные машины разительно отличаются не только от антикварных образцов, но даже от своих предшественников. Здесь ново всё – и дизайн, и внутренняя «начинка». Возросшая функциональность позволяет творить настоящие чудеса – автоматически обмётывать пуговичные петли десятью разными способами, строчить 50 видов строчек, часть из которых отличается удивительной декоративностью. Компьютеризированные швейные машины умеют переносить узоры, орнаменты и полноцветные изображения на ткань. Это техника будущего, занявшая достойное место на рабочих столах профессионалов швейного дела и домашних мастериц.

Особенности конструкции

«Продвинутой» компьютерную машину делает имеющийся в её составе «бортовой» компьютер, который контролирует все швейные операции, выполняемые швеёй. На передней части корпуса имеется небольшой дисплей, отображающий текущую информацию о ходе работы. Управление осуществляется с помощью кнопок. На некоторых супермоделях (например, Джаноме DC4030) нет даже ножной педали, поскольку команды на запуск и остановку отдаются с помощью кнопок «Старт» и «Стоп». Результат выполнения компьютерных команд превосходит самые смелые ожидания. Готовая работа качеством превышает образцы, выполненные опытной швеёй.

Многие компьютеризированные швейные машинки из каталога интернет-магазина Sewko в автоматическом режиме обмётывают петли и края матерчатых деталей, пришивают пуговицы, а также выстрачивают рисунки и текст. В памяти устройства содержатся десятки шрифтов и несколько сотен орнаментов, узоров и картинок, которые могут быть перенесены на ткань.

Достоинства