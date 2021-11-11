Войти | Зарегистрироваться
03:35

пятница,
12 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Новые возможности с компьютерной швейной машиной

11.11.2021 / 14:04
Новые возможности с компьютерной швейной машиной
Компьютерная эра изменила все наши представления о традиционных вещах.

Стиральная машина теперь стирает по 10 программам, кондиционер поддерживает нужную температуру и влажность, микроволновка знает, когда нужно выключиться, посудомоечная машина сама приводит грязную посуду в порядок. Не отстаёт от времени и швейная техника. Компьютерные швейные машины составили самую серьёзную конкуренцию привычным электромеханическим устройствам.

Компьютерные швейные машины разительно отличаются не только от антикварных образцов, но даже от своих предшественников. Здесь ново всё – и дизайн, и внутренняя «начинка». Возросшая функциональность позволяет творить настоящие чудеса – автоматически обмётывать пуговичные петли десятью разными способами, строчить 50 видов строчек, часть из которых отличается удивительной декоративностью. Компьютеризированные швейные машины умеют переносить узоры, орнаменты и полноцветные изображения на ткань. Это техника будущего, занявшая достойное место на рабочих столах профессионалов швейного дела и домашних мастериц.

Особенности конструкции

«Продвинутой» компьютерную машину делает имеющийся в её составе «бортовой» компьютер, который контролирует все швейные операции, выполняемые швеёй. На передней части корпуса имеется небольшой дисплей, отображающий текущую информацию о ходе работы. Управление осуществляется с помощью кнопок. На некоторых супермоделях (например, Джаноме DC4030) нет даже ножной педали, поскольку команды на запуск и остановку отдаются с помощью кнопок «Старт» и «Стоп». Результат выполнения компьютерных команд превосходит самые смелые ожидания. Готовая работа качеством превышает образцы, выполненные опытной швеёй.

Многие компьютеризированные швейные машинки из каталога интернет-магазина Sewko в автоматическом режиме обмётывают петли и края матерчатых деталей, пришивают пуговицы, а также выстрачивают рисунки и текст. В памяти устройства содержатся десятки шрифтов и несколько сотен орнаментов, узоров и картинок, которые могут быть перенесены на ткань.

Достоинства

  1. Если в процессе работы возникают некоторые трудности, можно воспользоваться подсказками, высвечивающимися на электронном дисплее.
  2. Обнаружив ошибку, компьютер сообщает о ней и требует устранить. Если ошибка не устранена, работа машины блокируется, чтобы избежать повреждений.
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 ноября
10 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.