Войти | Зарегистрироваться
10:20

понедельник,
15 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Как правильно использовать Дарсонваль

15.11.2021 / 09:45
Как правильно использовать Дарсонваль
Каждая девушка хочет оставаться молодой и красивой как можно дольше, правда?

Для этого необязательно тратить на уходовые средста кучу денег. Вы слышали про аппарат дарсонваль? Он активно применяется в области ухода за собой, ускорения роста волос, профилактики и лечения дерматологических, неврологических, сосудистых и даже респираторных заболеваний. Впечатляет, правда? Дарсонвализацией называется методика воздействия на поверхностные ткани и слизистые оболочки организма высокочастотными импульсными токами. Использование такого аппарата полностью безопасно для вашего здоровья, так как мощность импульсных токов совсем небольшая, но ее достаточно для запуска важных процессов в организме. Мы подготовили пару советов о том, как правильно использовать Дарсонваль, чтобы получить от него максимальный эффект.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом или врачом-косметологом

Это очень важно, так как ряд противопоказаний к использованию у Дарсонваля все же имеется, как и у любого другого прибора. Также можем отметить тот факт, что для разных участков тела могут понадобиться разные типы аппаратов и виды насадок. Врач или врач-косметолог поможет вам сориентироваться, чтобы не переплачивать лишние деньги на этапе первого знакомства с прибором. Что касается места приобретения, выгоднее всего заказывать Дарсонваль через интернет. Цена будет ниже за счет отсутствия различных посреднических наценок за содержание физической точки продажи.

Особенности использования

  • Соблюдайте предписания производителя, указанные в инструкции. Это важно, так как вы пользуетесь прибором дома и без присмотра специалиста.
  • Перед тем как приобрести Дарсонваль себе, рекомендуем проверить его воздействие на вас в косметологическом кабинете. Это банальные меры предосторожности, которые помогут предотвратить неприятные ощущения и болезненные реакции кожи на самостоятельное использование аппарата.
  • Обязательно очищайте кожу и вытирайте ее насухо перед процедурой дарсонвализации. Это важно не только с точки зрения гигиены, но и для корректной работы аппарата. Также во время проведения процедуры не забывайте снимать с себя все металлосодержащие предметы. Насадки перемещаются плавно, медленно и круговыми движениями.
  • Храните аппарат в чистоте. После каждого использования стоит уделить немного времени стерилизации.
дарсонваль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 ноября
14 ноября
13 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.