Для этого необязательно тратить на уходовые средста кучу денег. Вы слышали про аппарат дарсонваль? Он активно применяется в области ухода за собой, ускорения роста волос, профилактики и лечения дерматологических, неврологических, сосудистых и даже респираторных заболеваний. Впечатляет, правда? Дарсонвализацией называется методика воздействия на поверхностные ткани и слизистые оболочки организма высокочастотными импульсными токами. Использование такого аппарата полностью безопасно для вашего здоровья, так как мощность импульсных токов совсем небольшая, но ее достаточно для запуска важных процессов в организме. Мы подготовили пару советов о том, как правильно использовать Дарсонваль, чтобы получить от него максимальный эффект.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом или врачом-косметологом

Это очень важно, так как ряд противопоказаний к использованию у Дарсонваля все же имеется, как и у любого другого прибора. Также можем отметить тот факт, что для разных участков тела могут понадобиться разные типы аппаратов и виды насадок. Врач или врач-косметолог поможет вам сориентироваться, чтобы не переплачивать лишние деньги на этапе первого знакомства с прибором. Что касается места приобретения, выгоднее всего заказывать Дарсонваль через интернет. Цена будет ниже за счет отсутствия различных посреднических наценок за содержание физической точки продажи.

Особенности использования