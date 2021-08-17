Выбираем кофемашину для дома

Выбор кофемашины – это индивидуальный вопрос. Критериев много, начиная от качества приготовленного напитка (вкус, насыщенность пенки, аромат и т.д.), заканчивая скоростью работы оборудования, легкостью очистки варочной группы и объемом потребляемой энергии. Нужно определиться с типом кофемашины:

автоматическая,

рожковая,

капсульная и т.д.

Если говорить о скорости приготовления кофе, то здесь в лидерах капсульные машины, некоторые модели справляются с задачей за 10-15 секунд. Рожковые аппараты тоже работают быстро, но автоматические кофемашины более медленные. Впрочем, эксперты рекомендуют не спешить с выводами, поскольку автомату нужно время для экстракции – перехода эфирных масел и кофеина в воду, поэтому в среднем небольшая чашка эспрессо в автоматических устройствах готовится около 23-27 секунд (дольше не нужно).

Самый простой способ выбрать кофемашину

Если покупаете аппарат в интернет-магазине, пользуйтесь фильтром, это действительно очень удобно – нужно просто выставить необходимые параметры, чтобы система подобрала список аппаратов.

Учитывайте сферу эксплуатации аппарата, например, домашние кофемашины оснащаются резервуаром для воды объемом не более 2 литров, достаточно даже 1 литра. Объем контейнера для зерен – около 200-250 гм.

Примеры характеристик, которые можно учитывать:

бренд;

тип кофемашины (капсульная, капельная, автоматическая и др.);

объем резервуара для воды;

типы напитков (эспрессо, латте и т.л.);

дополнительный функционал и т.д.

Смотрите список, сравниваете характеристики каждой модели и делайте выбор.

Кофемашина готовит кофе без участия человека

Кофеварка и кофемашина – это разные понятия. Основное отличие машины в том, что в таких устройствах участие пользователя в приготовлении кофе сводится к минимуму, даже если напиток готовится из цельных зерен, поскольку аппарат сам выполняет всю работу – мелет зерна, засыпает порошок в специальный отсек для заваривания, варит кофе и сбрасывает гущу в контейнер. Техника даже сама промывает систему.

Виды кофе

Кофемашины варят разные напитки – эспрессо, американо, капучино, латте. Есть устройства, с помощью которых можно готовить макиато (полосатый кофе), мокко и др. Принцип прост – чем дороже аппарат, тем шире его функционал. Некоторые модели готовят до 15 видов напитков, включая горячий шоколад. Обычно такие устройства покупают для коммерческого использования, предлагая посетителям выбор.

Автоматические аппараты оснащаются капучинатором, который сам готовит капучино. В дорогих моделях пользователи могут выбирать плотность молочной пенки.

О функционале и возможностях кофеварок и машин можно говорить бесконечно. Если покупаете аппарат для себя, определитесь с основными критериями (включая виды напитков) и выбирайте хорошую модель.