Как обеспечить поставку свежей молочной продукции на дом

Молочные продукты – категория товаров первой необходимости. В нее входят молоко, «кисломолочка» (сметана, кефир, сливки, йогурт, масло, ряженка, творог), твердые, плавленые и мягкие сыры, разнообразные десерты (глазированные сырки, бисквитные пирожные и др.). Своевременная поставка свежих продуктов чрезвычайно важна, особенно если в доме есть дети. Такой сервис своим покупателям может обеспечить компания «АТБ-Маркет». Новая услуга – доставка продуктов на дом – стремительно набирает популярность, т. к. позволяет экономить время: не нужно посещать супермаркет, долго выбирать товары в торговых залах и проверять их срок годности, а затем ожидать свою очередь на кассе. Заказывая «молочку» в режиме онлайн с доставкой на дом, клиент получает больше, чем просто сервис – качественные и свежие товары.

В чем заключается польза продукта

Молочные продукты – кладезь ценных для организма компонентов. В их составе содержатся:

более 200 элементов, включая кальций и фосфор, которые отвечают за образование костной ткани;

свыше 20 аминокислотных соединений, обеспечивающие нормальную работу всех органов и систем;

лактоглобулины, обладающие антибиотическими свойствами;

витамины, стимулирующие иммунную активность. Витамин D играет важную роль в росте клеток, предотвращающих злокачественные новообразования толстого кишечника. Аскорбиновая кислота нейтрализует действие свободных радикалов, которые разрушают структуру клеток и запускают процессы старения организма.

Пить молоко полезно для очищения организма от токсических веществ, а также при нервном и токсическом истощении. Вещества, содержащиеся в таких продуктах (особенно «кисломолочке»!), улучшают работу пищеварительной системы, способствуют повышению уровня гемоглобина в крови, обеспечивают укрепление зубной эмали, помогают справиться ЦНС с различными стресс-факторами. За счет высокого содержания белка молоко полезно пить спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни.

Как получать свежие продукты каждый день

Современный формат покупок – оформление заказа в режиме онлайн. Для этого необходимо установить на смартфон специальное приложение. Пройдя регистрацию в системе, клиент получает возможность управлять своими покупками:

изменить объем или количество упаковок товара;

добавить новые позиции в корзину;

отменить заказ.

При этом важно понимать, что внести изменения в заявку можно до тех пор, пока она не передана курьеру. Заказанные продукты распределяются на несколько пакетов: «сухой», «холодный», «замороженный». Компания «АТБ-Маркет» гарантирует 100%-ное качество и свежесть товаров. В интернет-магазине представлены лучшие торговые марки.

Компания «АТБ» наладила сотрудничество с курьерскими службами: iPOST и Glovo. На доставку заказа отводится до 60-120 минут. Но клиент может на свое усмотрение выбрать удобное время для встречи курьера.