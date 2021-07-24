Почему лазерная эпиляция идеальна для зоны бикини

Сейчас самый разгар лета, пляжный сезон, а значит особенно актуальна тема удаления нежелательных волос на теле. Сегодня поговорим о том, почему лазерная эпиляция зоны бикини предпочтительнее, чем остальные методы депиляции и эпиляции.

Сегодня в моде гладкость. Гладкая кожа смотрится эстетично и привлекательно, к тому же волосы на интимной зоне служат дополнительной средой для размножения бактерий и формирования неприятного запаха. Гладкая зона бикини — это красиво и гигиенично. Кто-то предпочитает тотальное удаление волос, другим нравятся интимные стрижки или эпиляция по зоне нижнего белья. Но так или иначе с проблемой удаления волос в интимной области сталкиваются многие. Волосы в этой области растут очень быстро, они густые и достаточно жесткие, при этом кожа чувствительная и нежная. Бритвенный станок, эпилятор, сахарная паста или воск могут давать неплохие результаты, но неминуемо приводят к вросшим волосам, язвочкам, ранкам, порезам и покраснению.

Есть более безопасная и эффективная методика удаления волос на теле — лазерная эпиляция. Она позволяет на несколько месяцев или даже лет вообще забыть о проблеме лишних волос на теле. При этом не травмирует кожу, не приводит к возникновению вросших волос, не вызывает воспаления.

Лазерный аппарат выделяет энергию, которая поглощается меланином, содержащимся в волосе. В результате разрушается волосяной фолликул. Лазерная эпиляция эффективна даже в случае вросших волос. После курса процедур удается удалить практически весь волосяной покров, проходит фолликулит, исчезают вросшие волосы, кожа становится более упругой.

Процедура не требует специальной подготовки. Перед лазерной эпиляцией примерно за сутки нужно побрить зону, которая будет обрабатываться. Во время самой процедуры поверхность кожи очищается от загрязнений и себума, наносится местная анестезия по желанию клиента, далее кожа обрабатывается контактным гелем. Происходит эпиляция лазерным аппаратом. Далее наносится одно из успокаивающих и регенерирующих средств. Покраснение проходит через несколько часов, но не у всех оно возникает изначально.

Лазерная эпиляция — курсовая процедура, так как все волосы на нашем теле находятся на разных этапах жизненного цикла. Обычно требуется 10-12 процедур, чтобы сделать кожу абсолютно гладкой и избавиться от волос. В дальнейшем могут потребоваться ежегодные однократные процедуры для поддержания эффекта.