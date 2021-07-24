Для чего нужен ночной крем и как правильно его использовать

Давно доказано, что именно ночью происходит регенерация кожи – она интенсивно восстанавливается после дневного стресса. Полноценный сон позволяет вернуть ей свежесть, укрепить защитный барьер, убрать следы усталости. Но несмотря на естественные процессы обновления, для достижения наилучших результатов коже лица нужна помощь. Для этого каждый вечер необходимо удалять декоративную косметику и наносить ночной крем. Он обязательно нужен в качестве комплексного антивозрастного ухода – с его помощью повышается восприимчивость кожных клеток к некоторым полезным веществам.

Применение ночного крема обеспечивает эффективное увлажнение, питание и восстановление.

Как наносить

Сначала кожу необходимо очистить с помощью специального средства. Не рекомендуется использовать для этой цели обычное мыло, которое не только сушит, но и негативно влияет на гидролипидный слой, обеспечивающий защиту кожных покровов.

Распределяется крем по массажным линиям: от центральной части лба и по бокам, от носа – в область висков, от подбородка – к ушам. Перед тем как отправиться в кровать, можно немного промокнуть кожу салфеткой (это позволит избежать появления жирных пятен на постели).

Чтобы получить максимум эффекта от использования ночного крема, необходимо выбрать подходящее время для его нанесения. Лучше всего это делать за час до сна. Если крем содержит в своем составе витамины и ретиноиды, наносить его рекомендуется за несколько часов до того, как отправиться в постель для ночного отдыха. Придерживаться этих временных промежутков необходимо, чтобы действующие компоненты наносимого средства успели впитаться в кожу и начали работать.

Какие компоненты ночного крема обеспечивают ухаживающий эффект

Действие ночных кремов обусловлено входящими в их состав компонентами. К ним относится:

гиалоурановая кислота (обеспечивает увлажнение, способствует регенерации);

коллаген (благодаря этому белку кожа становится гладкой и упругой);

масла (обеспечивают питание, смягчают кожные покровы, устраняют их мелкие несовершенства);

экстракты растительного происхождения (устраняют воспаления, действуют как антисептики, наполняют энергией, тонизируют).

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