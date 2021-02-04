Где купить мужские спортивные штаны

Магазин одежды Bolf пополнил свою коллекцию «мужские спортивные штаны». Теперь на сайте имеются модели сезона 2021-2022, поэтому спешите обновить свой гардероб, чтобы выглядеть лучше остальных.

Где можно носить спортивные мужские штаны

Изначально тенденция ношения спортивных штанов в повседневных аутфитах появилась в конце 90-х готов минувшего столетия. Тогда на улицах повсеместно встречались парни и мужчины в спортивных штанах. Пару лет спустя ажиотаж вокруг них приутих, и люди на некоторое время позабыли о том, что еще недавно носили каждый день. Всему виной был резкий наплыв огромного количества модных течений с Запада.

И что мы видим сегодня: парни, выгуливающие домашних питомцев, и мужчины, которые выбрались в магазин за покупками, пошли в парк или сквер – всё это они делают в спортивных штанах. А произошло так потому, что границы между спортивными и повседневными образами стали размываться.

Виды мужских спортивных штанов

На современном рынке спортивной одежды можно повстречать огромное разнообразие не только футболок, ветровок и кроссовок, но и штанов. В зависимости от того, какой вид спорта вы выбрали, вам понадобятся те или иные спортивные штаны. Например: для занятий в тренажерном зале – свободный или зауженный крой, для йоги или легкой атлетики – узкие и т.д. Но мы поговорим о наиболее часто встречаемых штанах.

Широкие спортивные штаны универсальны и практичны. Подходят под любой вид телосложения. Главное их преимущество заключается в том, что они не привязаны к какому-то определенному телосложению. В них могут ходить и худые, и полные парни.

А вот следующая модель подойдёт только для стройных и худых людей. Зауженные спортивные штаны особенно популярны среди тех, кто хочет подчеркнуть достоинства своих ног, поэтому чаще всего их можно наблюдать на парнях спортивного телосложения. Зауженная нижняя часть является довольно удобным решением, но, к сожалению, из-за отсутствия воздушной прослойки, исключает возможность ношения в зимнюю пору года.

Изначально манжеты в спортивных штанах создавались с целью избавиться от «болтания» широких штанин, немного позже идею фиксации штанов у щиколотки подхватили дизайнеры кэжуал одежды, а потом их начали использовать везде. Однако практический характер они все же несут – защищают от продувания.

Самым ярким примером «скрещивания» спортивных штанов с повседневными брюками является модель галифе с объемным верхом и узким низом. Сам фасон зародился во французской армии, поэтому не стоит сомневаться в том, что данная модель будет удобной.

Виды материалов мужских спортивных штанов

Так как модель спортивных штанов предполагает активное времяпрепровождение, использование материалов, которые не пропускают воздух, категорически запрещено. Если вы видите надпись «100% полиэстер», откладывайте эти штаны подальше.

Качественная модель создается из мягкого и эластичного трикотажа, который позволит вам заниматься спортом без сковывания движений.

Хорошо на роль «главного» материала подходит и хлопок, который даст коже возможность дышать, но в случае со спортивными штанами предпочтителен хлопок с примесями синтетики.