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Правила ухода за силиконовым ремешком

05.02.2021 / 09:10
Правила ухода за силиконовым ремешком
Браслеты из металлов, особенно драгоценных, не выходят из моды. С ними успешно конкурируют ремешки из экологически безопасного силикона.

Они удачно сочетаются с массивными хронометрами и изящными дамскими часами. Силиконовые ремешки часто выбирают для спортивных моделей и вариантов в стиле fashion, которые носят 24/7, благодаря лёгкости, прочности и эластичности. Несмотря на износостойкость, для сохранения внешнего вида таких изделий нужно соблюдать ряд правил. 

Уход за силиконовыми ремешками


Известные производители часов используют для большинства спортивных моделей эти изделия. Такой стиль в тренде и у представительниц женского пола. Например, японская фирма CASIO выпускает популярную коллекцию Baby-G. Часы из этой линейки не снимают при занятиях фитнесом, плавании в бассейнах и море благодаря хорошей влагонепроницаемости и защите от повреждений. 

Тем не менее при физических нагрузках ремешки контактируют с потом, а при водных процедурах – с хлоркой или солью. Их лучше смывать тёплым мыльным раствором для предотвращения ломкости и появления пятен на изделиях. Рекомендуется также защищать силиконовые ремешки от таких воздействий:

  • косметические средства и кремы;
  • препараты против насекомых;
  • агрессивные чистящие порошки и растворы;
  • одежда с длинными рукавами из ткани, цвет которой может полинять.

На белом или светлом ремешке могут проявиться пятна от одеколона или репеллента. Но и стираются они легко мылом или ластиком. Длительное нахождение возле нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами ускоряет процесс старения и может привести к обесцвечиванию. 

Эластичность и гибкость кремнийорганических соединений общеизвестна. Чтобы дольше сохранять функции материалов из них, рекомендуется избегать перегибов больше 90 градусов. Изделие лучше туго не застёгивать на запястье. 

Эффективные способы чистки ремешков из силикона


Процедура избавления от пота и загрязнений для таких аксессуаров проще, чем для кожаных. Обычно силиконовые ремешки чистят в такой последовательности:

  • нагрейте воду, желательно очищенную, но не до кипения;
  • добавьте в неё немного жидкого мыла или средства для мытья посуды;
  • размешайте полученный раствор до образования пены;
  • нанесите моющее средство на губку или отрезок материала без ворса;
  • протрите ремешок;
  • ополосните тёплой водой;
  • высушите с помощью чистой ткани.

Можно в тёплой воде растворять хозяйственное мыло, а вместо губки взять мягкую зубную щётку. Промывать ремешок рекомендуется каждые один-два дня и после чрезмерного потоотделения или загрязнений каплями кофе или другими жидкостями.

Силикон устойчив к химическим веществам, но для его чистки агрессивные абразивные средства лучше не применять. Не подходят растворители, которые могут повлиять на окраску изделия. Для удаления пятен иногда достаточно потереть загрязнённое место канцелярским ластиком или влажными салфетками.

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