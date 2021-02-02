Краткий обзор по-настоящему бодрящего чая: Те Гуань Инь и Габа чай

Зеленый, белый, красный, черный, матча — разновидностей чая множество и выбрать напиток по вкусу могут все. Впрочем, некоторые предпочитают тщательно изучить сорта и подобрать тот, который будет наиболее полезен.

Польза зеленого чая

Как известно, все сорта зеленого и белого чая:

поднимают иммунитет;

содержат полезные антиоксиданты (снижают уровень холестерина, уменьшают вероятность инфаркта, инсульта);

бодрят без вреда для сна (мягкое действие кофеина);

выводят токсины и способствуют снижению веса.

Помимо этого, заваривать его можно многократно, так как вкус напитка становится более насыщенным, раскрывается новыми гранями.

Конечно, всеми этими качествами в полной мере обладают высококачественные сорта от известных производителей. Так, например, сорт те гуань инь купить стоит всем, кто хочет получить максимальную пользу от этого напитка.

Плюсы чая Те Гуань Инь

Этот сорт относится к десятке великих китайских чаев, его выращивают уже более 1000 лет. За это время технология изготовления практически не изменилась.

Для чая Те Гуань Инь собирают зрелые листья — яркие и сочные, что позволяет получить насыщенный и нежный вкус. Затем они проходят обработку в несколько этапов (сушка, прокаливание, скручивание и подвяливание), за счет которой в продукте концентрируется танин (чайный кофеин). Именно это вещество отвечает за бодрящие и одновременно расслабляющие свойства напитка, повышение настроения и ясность мышления. Также, выпивая чашку этого чая, ваш организм получает:

антиоксиданты;

витамины (PP, B3, С, Е и др.);

минералы и микроэлементы (Fe, P, J и т. д.).

При постоянном долговременном употреблении напитка улучшается состояние кожи и пищеварительной системы, стабилизируется давление.

Разумеется, не только старинные зеленые чаи приносят пользу — новые сорта имеют свои плюсы.

Открытие японских ученых — Габа чай

Технология создания этого чая появилась в 20-м веке и, конечно, в сравнении с тысячелетней историей многих других сортов является новинкой. Выращивают данный улун в горах Тайваня — габа алишань считается одним из наиболее ценных сортов.

Главное в его производстве — это ферментация в безвоздушном пространстве. Длится она не менее 12 часов, что позволяет сохранить все имеющиеся полезные вещества (они не окисляются). Также этот процесс способствует концентрации гамма-аминомасляной кислоты в чае, которая существенно улучшает и ускоряет мозговую активность.

Габа чай называют бизнес-чаем, так как он сильно повышает работоспособность, помогает организму бороться со стрессом, улучшает память и тонизирует (совершенно безопасно).

Помимо этого, этот напиток рекомендован к употреблению при похмелье.

На сайте newtea.ua вы можете купить высококачественный чай более чем 600 сортов. Кроме этого, в продаже имеются различные десерты для вкусного и полезного чаепития, подарки, посуда и т. д. Также здесь вы можете узнать о свойствах любого из представленных напитков, секреты правильного заваривания и много другое.

Доставка по всей Украине, в Киеве курьер довезет заказ бесплатно (от 1 200 грн).