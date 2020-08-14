Как правильно выбрать оправу для очков

Они могут быть автомобильными, солнцезащитными и так далее. Самое главное при выборе очков — это правильно выбрать оправу, чтобы она действительно была вам к лицу. Вместе с экспертами компании Люксоптика https://luxoptica.ua/ мы подготовили пару советов, которые обязательно вам пригодятся. Важно: предварительно обязательно проконсультируйтесь с офтальмологом, он поможет определить разновидность линз.

Размер имеет значение

Хотя стандартных размеров о правы не существует и здесь все сугубо индивидуально, но все равно есть примерный диапазон значений, которых нужно придерживаться. Пример: самый маленький размер оправы колеблется от 44 до 48 мм по ширине линзы (мост при этом 18-19 мм, а заушник — 144-146). Размер на оправе указывается сбоку.

Что насчет материала изготовления

Металлическая оправа — это вечная классика, которая вряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Такие очки получаются легкими и очень удобно сидят на лице. Единственный минус металлической оправы — это способность окисляться. Металл покрывают специальными веществами, препятствующими контакту кожи непосредственно с оправой, но это покрытие все равно имеет свойство стираться.

Второй вариант — это пластик. Пластиковые оправы стоят дешевле, могут быть разных форм и цветов, при этом они значительно шире, нежели металлические. Пластик более податливый материал, но есть у него один существенный недостаток: отсутствие устойчивости к деформации. Пластиковая оправа легко может «поплыть» под воздействием высоких температур или выгореть на солнце.

Оправа по форме лица

Обладателям овальной формы лица повезло, они могут позволить себе абсолютно любую оправу. Здесь уже основывайтесь на эффекте, который вы хотите производить в очках. Нужно составить деловой офисный образ? Выбирайте классическую прямоугольную металлическую оправу. Хочется чего-то яркого? Пластиковые очки оверсайз смелых оттенков отлично впишутся в ваш гардероб. Обладателям круглого лица рекомендуем присмотреться к продолговатым или квадратным оправам. Ни в коем случае не покупайте круглые очки, потому что они визуально будут делать лицо еще шире. Обладателям квадратного лица, наоборот, стоит присмотреться к обтекаемым формам без строгих линий. Но это лишь общие рекомендации, поэтому выбирайте оправу, ориентируясь на свой вкус.