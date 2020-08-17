Новый iPhone SE 2020: мощный смартфон в классическом исполнении

Удобная камера с одним объективом, самый быстрый процессор (A13 Bionic) в истории «Айфона» – выгодные особенности iPhone SE 2020 года – того самого телефона, выхода которого с нетерпением ждали покупатели. Его дизайн легендарный – он знаком многим, но «начинка» аппарата обновленная, полностью соответствует требованиям времени. Аппарат уже доступен покупателям, остается разобраться с его основными характеристиками и возможностями.

Характеристики iPhone SE второго поколения

Среди основных:

вес – всего 148 г;

аккумулятор – на 1821 мАч;

экран – 4,7 дюйма;

ПО – iOS 13;

процессор – A13 Bionic;

оперативная память – 3 Гб;

два динамика;

камера – 12 МП (основная), 7 МП (фронтальная).

Обеспечено беспроводное подключение и безопасность, за что отвечает сканер отпечатка пальца, расположенный на корпусе смартфона.

Особенности устройства

Новый iPhone получил классический дизайн, но обновленную комплектацию.

Знакомый корпус с кнопкой «Домой»

Классическое исполнение в сравнении с iPhone 8 практически ничем не изменилось. В наличии знакомая кнопка «Домой», рамка на передней панели, ультратонкий корпус. Однако есть и небольшие изменения. Они касаются расположения логотипа, который теперь помещен на заднюю панель.

Компания Apple не отходит от концепции SE, предлагая покупателям новый гаджет, но в прежнем исполнении.

Кнопка «Домой» – это специальная панель с технологией 3D Touch. Распознав силу нажатия, она будет выполнять определенные команды.

Экран и вопросы эргономики

Особенность новых аппаратов – это максимальная компактность. Таких телефонов практически не осталось, но SE становится уникальным и по другой причине – он подходит для тех, кто мечтает о миниатюрном и максимально удобном смартфоне.

Стекло обеспечивает возможность без провода подзаряжать телефон. Именно потому рекомендовано вместе с ультрамодным аппаратом приобретать еще и чехол. Из металла сделана боковая рамка, обеспечена высокая степень защиты от пыли и влаги – IP67.

A13 Bionic – современный процессор

Новый гаджет получил самый лучший процессор в мире, обкатать его можно в магазине App Store, где собрано большое количество приложений. Чип работает без ограничений, что будет сохраняться еще несколько лет. Именно процессор, по мнению специалистов и пользователей, становится сильнейшей стороной устройства.