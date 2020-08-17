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Новый iPhone SE 2020: мощный смартфон в классическом исполнении

17.08.2020 / 18:02
Новый iPhone SE 2020: мощный смартфон в классическом исполнении
Новый iPhone SE – долгожданная новинка 2020 года. Особенность телефона в знакомом дизайне и новых возможностях.

Удобная камера с одним объективом, самый быстрый процессор (A13 Bionic) в истории «Айфона» – выгодные особенности iPhone SE 2020 года – того самого телефона, выхода которого с нетерпением ждали покупатели. Его дизайн легендарный – он знаком многим, но «начинка» аппарата обновленная, полностью соответствует требованиям времени. Аппарат уже доступен покупателям, остается разобраться с его основными характеристиками и возможностями.

 

Характеристики iPhone SE второго поколения

Среди основных:

  • вес – всего 148 г;
  • аккумулятор – на 1821 мАч;
  • экран – 4,7 дюйма;
  • ПО – iOS 13;
  • процессор – A13 Bionic;
  • оперативная память – 3 Гб;
  • два динамика;
  • камера – 12 МП (основная), 7 МП (фронтальная).

Обеспечено беспроводное подключение и безопасность, за что отвечает сканер отпечатка пальца, расположенный на корпусе смартфона.

Особенности устройства

Новый iPhone получил классический дизайн, но обновленную комплектацию.

Знакомый корпус с кнопкой «Домой»

Классическое исполнение в сравнении с iPhone 8 практически ничем не изменилось. В наличии знакомая кнопка «Домой», рамка на передней панели, ультратонкий корпус. Однако есть и небольшие изменения. Они касаются расположения логотипа, который теперь помещен на заднюю панель.

Компания Apple не отходит от концепции SE, предлагая покупателям новый гаджет, но в прежнем исполнении.

Кнопка «Домой» – это специальная панель с технологией 3D Touch. Распознав силу нажатия, она будет выполнять определенные команды.

Экран и вопросы эргономики

Особенность новых аппаратов – это максимальная компактность. Таких телефонов практически не осталось, но SE становится уникальным и по другой причине – он подходит для тех, кто мечтает о миниатюрном и максимально удобном смартфоне.

Стекло обеспечивает возможность без провода подзаряжать телефон. Именно потому рекомендовано вместе с ультрамодным аппаратом приобретать еще и чехол. Из металла сделана боковая рамка, обеспечена высокая степень защиты от пыли и влаги – IP67.

A13 Bionic – современный процессор

Новый гаджет получил самый лучший процессор в мире, обкатать его можно в магазине App Store, где собрано большое количество приложений. Чип работает без ограничений, что будет сохраняться еще несколько лет. Именно процессор, по мнению специалистов и пользователей, становится сильнейшей стороной устройства.

В числе несомненных плюсов также и звук, обеспеченный двумя динамиками. Один расположен в верхней части, второй – на нижнем торце. Камера устройства универсальная, для регулировки угла обзора установлен цифровой зум.

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