Перламутр для изготовления косметических средств: свойства пигмента и его применение

Современные косметические средства должны быть не только эффективными, но еще и красивыми. Например, намного приятнее пользоваться мылом или шампунем с перламутровым эффектом. Если вы занимаетесь изготовлением косметической продукции для личного применения или с целью последующей продажи, придайте ей дополнительную привлекательность при помощи специальных пигментов. Купить перламутр в Киеве практически любого оттенка можно на сайте city-soap.com.ua.

Что такое перламутр и какими свойствами он обладает

Перламутр является немигрирующим красящим пигментом. Его присутствие в косметике придает ей сияние. Мыло, шампунь или гель для душа приобретают глубокий оттенок с искрящимся эффектом. Добавлять их можно не только в перечисленные выше косметические средства, но и в лаки для волос или ногтей.

Перламутр имеет ряд характерных особенностей. Пигмент не растворяется, но при этом обеспечивает хороший красящий эффект. При необходимости его можно сочетать с разными красителями.

Перламутр не токсичен, устойчив к высоким температурам, его невозможно растворить в воде или растворителе. Используется экономично (например, на 100 г мыльной основы понадобится не больше 1,5 г пигмента).

Эффект перламутра обеспечивается благодаря частичкам из минеральной слюды, имеющим особое строение и высокий коэффициент преломления. Они содержатся в пигменте и выглядят как мельчайшие тонкие пластинки.

Перламутр используется для создания красивого сияния как в прозрачных, так и в матовых смесях. Для прозрачной основы, чтобы получить нужный эффект, потребуется израсходовать немного больше пигмента, чем для матовой.

Как использовать перламутровый пигмент при изготовлении мыла

Популярны два способа применения.

Для приготовления мыла пигмент не нужно предварительно растворять в жидкости – он добавляется в нужном объеме и в сухом виде. После этого его необходимо хорошо размешать в расплавленной основе. Перламутр можно наносить на мыло, используя для этого удобную кисточку. В итоге готовый продукт приобретет волшебное сияние.

Подходит пигмент и для производства «мыла в мыле», может использоваться в качестве дополнительного включения, придания четких границ рисункам, выделения красивых рельефов.

Для растворения в мыльной основе нужно подобрать подходящую дозировку перламутра. Она зависит от желаемой интенсивности мерцания готового продукта.