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Дизайн корпоративной одежды

25.03.2020 / 16:28
Дизайн корпоративной одежды
В деловом мире внешний вид всегда имел огромное значение.

Особенно актуально это сейчас, когда выводы о человеке делаются в процессе 5-секундного сканирования внешности, пока собеседники здороваются. Поэтому сегодня корпоративная одежда для сотрудников является важнейшей составляющей фирменного стиля фирмы, что непосредственно влияет на ее имидж. В этой статье стилисты Майкофф - https://maikoff.ua расскажут, каким должен быть дизайн корпоративной одежды компании, и почему его разработке стоит уделить особое внимание.

Корпоративная одежда - часть брендинга компании

Каким бы неординарным ни был человек в свободное время, на рабочем месте он, прежде всего, представитель компании. Его внешний вид обязан не только демонстрировать личный профессионализм и соответствие должности. Одежда сотрудника должна отображать ценности фирмы. С этой задачей лучше всего справляется униформа, разработанная с учетом корпоративного стиля компании.

Преимущества корпоративной одежды:

  1. Униформа - мощный объединяющий фактор для всех членов коллектива. Форма позволяет почувствовать себя единым целым с большой командой, что положительно сказывается на результатах его работы.

  2. Форма - “лицо” компании. Качественная, стильная одежда сотрудников положительно отражается на имидже фирмы.

  3. Вещи с элементами корпоративного стиля являются таким же элементом брендинга, как слоган или логотип. Они помогают клиентам запомнить фирму, и выделить ее в ряду конкурентов.

Кроме того, корпоративная одежда позволяет сотрудникам экономить время на придумывание повседневного гардероба. Это особенно оценят женщины, которые часто мучаются, стараясь выглядеть эффектно в рамках делового дресс-кода.

Виды и различия корпоративной одежды

Прежде всего, стоит отличать корпоративную униформу от специальной рабочей. Задача первой - представительские функции, демонстрация принадлежности сотрудника к компании. Вторая - только защищает человека от производственных факторов.

Различают несколько видов корпоративной униформы:

  1. Административная - одежда для менеджеров и директоров компании. Чаще всего, это - строгие деловые костюмы, выполненные из дорогих натуральных тканей, украшенные логотипом, или выполненные в корпоративных цветах.

  2. Костюмы сотрудников, что непосредственно общаются с клиентами. К ним относятся консультанты, кассиры, официанты, представители охранной службы, администраторы и т.д. От костюмов для менеджеров такая одежда отличается лаконичным кроем и менее броским дизайном. Часто для пошива используются материалы подешевле. Также стиль такой одежды не обязательно деловой.

  3. Рабочая форма для сотрудников, что редко общаются с клиентами напрямую - уборщиков, поваров, бухгалтеров, технического персонала и т.д. Это может быть не полный комплект одежды, а один из ее элементов, украшенный логотипом фирмы. Например, футболка, свитшот или жилетка.

Корпоративная одежда на заказ

На сайте можно заказать разработку дизайна униформы, печать на свитшотах и футболках логотипа, или брендированные рубашки в деловом стиле. Не экономьте на форме для сотрудников, ведь это - инвестиция в имидж, а значит и благополучие компании.

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