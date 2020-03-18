Чемодан для ручной клади: выбираем подходящую модель

Люди, которые часто используют в качестве средства перемещения между странами авиатранспорт, знают, что в салон самолета можно взять с собой только ручную кладь. К ней предъявляются определенные требования, касающиеся веса и габаритов. У каждой авиакомпании индивидуальные правила, поэтому пройти в салон самолета с сумкой, размеры которой превышают существующие нормы, не получится. В аэропорту у стойки регистрации установлены измерительные кейсы, позволяющие пассажирам проверить, не выходит ли их багаж за рамки допустимых габаритов.

Если вы часто путешествуете или используете самолет как удобный вид транспорта для решения деловых вопросов, купите специальный чемодан, который будет использоваться как ручная кладь. Большой выбор моделей позволяет приобрести изделие, соответствующее необходимым параметрам.

Что нужно учитывать при выборе

Несмотря на компактные габариты, в чемодан, используемый в качестве ручной клади, можно поместить необходимые вещи, предварительно компактно их упаковав. При выборе изделия нужно обращать внимание на такие параметры:

вес и размер;

форму и дизайн;

мобильность, обеспечивающую удобство перемещения;

материал изготовления;

вид и качество застежек.

Подробнее о ключевых параметрах

При выборе оптимальных габаритов чемодана необходимо ориентироваться на требования авиакомпании, услугами которой планирует пользоваться пассажир. Также следует помнить, что в салоне самолета эконом-класса допускается перевозить багаж, вес которого не превышает 7–10 кг. Эти лимиты могут быть увеличены параллельно с повышением класса билета.

Удобство перемещения ручной клади обеспечивают такие ее элементы, как выдвижная ручка и колеса. Пластиковые колесики издают много шума во время вращения, а также быстро приходят в негодность. Поэтому лучше отдать предпочтение их силиконовым аналогам. Удобно, когда каждое отдельное колесо вращается самостоятельно, имеет металлическое крепление.

Для изготовления чемоданов может использоваться кожа, экокожа, нейлон, полиэстер, полипропилен, поликарбонат. Каждый из этих материалов имеет свои особенности. Например, эффектными, но не практичными являются кожаные модели. Пластиковый корпус не требует сложного ухода, способен надежно защитить вещи от влаги. Преимущество чемоданов из нейлона или полиэстера заключается в их доступной цене, наличии большого количества удобных накладных карманов.