КАСКО: страхуем автомобиль правильно

Количество водителей, которые добровольно страхуют свои автомобили, увеличивается каждый год на 4-5%. Оформление КАСКО позволяет чувствовать себя защищенным, ведь на дороге может случиться всякое. Никто не защищен от ошибок других участников дорожного движения, случайных инцидентов. При использовании такого вида страхования обладатель полиса в любой ситуации получает компенсацию, что выгодно отличает этот вариант от ОСАГО.

Преимущества КАСКО для автолюбителя

КАСКО отличается гибким ценообразованием. При оформлении страховки водитель вправе сам выбрать перечень рисков, от которых он желает себя обезопасить. Поэтому на КАСКО цена формируется индивидуально, или применяются те тарифы, которые предлагает компания.

Может использоваться полное и частичное страхование. В первом случае автомобиль защищается от всех видов рисков, при этом владелец авто платит за оформление полиса максимальную сумму. В случае частичного страхования можно защитить транспортное средство отдельно от пожаров, действий злоумышленников, повреждений на дороге и так далее.

Полное КАСКО обеспечивает обычно большую сумму выплаты при наступлении страхового случая. Если водитель хочет воспользоваться частичной формой, ему стоит тщательно изучить договор. Часто в нем содержится большое количество ограничений, из-за которых в случае инцидента владелец авто может рассчитывать на получение только минимальной компенсации.

Новые предложения на рынке

Фирмы могут предоставлять специальные условия при заключении сделки. Так, компания ARX предлагает клиентам воспользоваться тарифом «Смарт», предусматривающим скидку до 30% для умелых водителей. Если владелец авто хочет воспользоваться этой услугой, он соглашается оснастить технику телематическим устройством для фиксации параметров вождения.

Система оценивает скорость движения, безопасность маневров, объем времени, проведенный в дороге. На основе этих сведений формируется размер скидки. Чем более безопасным признается стиль вождения, тем существеннее ее размер. При этом даже самые недисциплинированные водители получают скидку 5% только за то, что они оформили КАСКО по тарифу «Смарт» и установили телематическое устройство.

О чем следует помнить при оформлении КАСКО

Оформление страховки не избавляет от необходимости ответственно относиться к водительским обязанностям. Перед заключением сделки с компанией, предоставляющей полис, необходимо тщательно изучить договор страхования. Там могут содержаться пункты, которые не очень выгодны водителю. Оптимальным для автолюбителя вариантом является КАСКО с полным покрытием затрат, связанных с ДТП, природными катаклизмами, случайными инцидентами. Такой полис стоит дороже, но условия страхования здесь заметно лучше.