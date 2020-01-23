Как выбирать интересные для чтения книги

Чтение книги нередко становится намного интереснее и увлекательнее просмотра фильма. Но так происходит только в том случае, если удается найти произведение с захватывающим сюжетом, что не всегда просто. Именно поэтому возникает закономерный вопрос: как выбрать и купить книги, которые не оставят читателя равнодушным?

Для начала необходимо завести специальный блокнот, куда нужно постоянно записывать названия и авторов литературных произведений, вызывающих ваш интерес. Как сформировать внушительный список? Сделать это просто. Об интересных книгах говорят друзья и знакомые, их обсуждают на специализированных форумах в Интернете, о них публикуются рецензии и т. д.

Книга, которая понравится: на что обращать внимание при ее покупке

По мере заполнения блокнота, записываемые книги нужно фильтровать. Это позволит не тратить время на чтение неинтересных произведений. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать ряд важных моментов. Книга заслуживает вашего внимания, если:

сюжет экранизирован (создатели фильма не работают с малоинтересными творениями, а предпочитают те, в которых присутствуют яркие персонажи, интересные идеи);

автор является лауреатом Нобелевской премии в области литературы (эту премию не вручают просто так, особого внимания заслуживают творения титулованных писателей последних лет);

на обложке указано, что произведение издано благодаря поддержке благотворительного фонда (такая книга является частью социального проекта, поэтому в ней затрагиваются важные житейские темы, разбавленные художественными приемами, но не оторванные от реальности);

книга имеет интересную вам тематику (не нужно покупать произведение, которое активно рекламируют, но его жанр вам не нравится).

В последний пункт из перечисленных выше можно внести поправку. Иногда бывает так, что человек любит детективы и постоянно их читает, не обращая внимания на другие литературные направления. Он пребывает в уверенности, что они ему не интересны. Но однажды поэкспериментировав с сюжетом (например, вместо детектива, покупает роман), открывает для себя много нового. Поэтому иногда имеет смысл менять привычки.

Выбрать и приобрести понравившиеся книги можно на сайте book24.ua. Покупать литературу в интернет-магазине не только удобно, но еще и выгодно (если возьмете не одно, а зразу несколько произведений).