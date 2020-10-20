На Львовщине "накрыли" несколько складов с контрафактом

Об этом сообщает ГПСУ.

По девяти адресам в Яворовском и Мостисском районах были проведены санкционированные обыски, во время которых нашли значительное количество контрафактных сигарет и алкоголя.

"Всего правоохранители обнаружили и изъяли 7000 бутылок контрафактного алкоголя с этикетками известных брендов (водка, виски, вино) в различных емкостях, 400 литров жидкости, похожей на спирт, а также почти 200 тыс. пачек сигарет различных брендов, в том числе и зарубежных. Часть продукции была без марок акцизного налога, на остальной содержались марки с признаками подделки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Нацполиции изъяли все вещественные доказательства и направили на экспертное исследование.

По данным следствия, злоумышленники намеревались нелегально переправить контрафактные сигареты и алкогольный суррогат в Польшу. Через границу «товар» планировали возить мелкими партиями в специально изготовленных тайниках автомобилей.

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