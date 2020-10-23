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В Варшаве проходит кинофестиваль Ukraиna!

23.10.2020 / 09:28
Показом фильма Олега Сенцова "Номера" в варшавском кинотеатре "Иллюзион" в 21 октября вечером начался 5-й кинофестиваль Ukraиna!

В этом году фестиваль проходит в жестких санитарно-эпидемиологических условиях из-за пандемии коронавируса с ограниченным количеством зрителей.

Как сообщила директор кинофестиваля Беата Беронская-Лях, нынешний фестиваль было очень сложно подготовить, ведь до последнего не было известно, в связи с обострением пандемии COVID-19 и вхождением Варшавы в желтую, а затем красную зоны, кинотеатры будут ли работать.

"Наш фестиваль уже становится известным не только в Украине, но и за океаном, например в Нью-Йорке. Другие города хотят брать с нас пример и показывает украинские фильмы. Это несомненный успех этого фестиваля ", - подчеркнула Беронская-Лях.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул, что несмотря на все нынешние Коронавирусная ограничения фестиваль удалось организовать в Варшаве и Люблине и высказал пожелание, что значительное количество поляков сможет также увидеть украинские фильмы в онлайн-режиме. Он отметил, что благодаря фестивалю всею желающие могут увидеть в кинотеатре не только фильмы, но и фотоэкспозицию "Discover Ukraine" (Открывая Украины), благодаря чему поляки, возможно, захотят посетить Украину.

Дещица также пожелал, чтобы фестиваль Ukraиna развивался в дальнейшем и в следующем году он был представлен также и в других городах Польши.

Как информировало агентство, нынешний варшавский кинофестиваль Ukraиna! из-за пандемии COVID-19 состоится в гибридном режиме. На нем будет показано 35 художественных, документальных и короткометражных кинолент как в кинотеатре "Иллюзион", так и в онлайн-режиме.

В частности, на нем покажут также документальный фильм, который недавно победил на 17-м кинофестивале Millennium Docs Against Gravity в Польше - "Земля голубая, будто апельсин" режиссера Ирины Целик. На кинофестивале также будет показано несколько документальных лент режиссера Сергея Лозницы - "Аустерлиц", "Похороны Сталина" и другие.

Кроме того, на фестивале будут показаны фильмы, которые победили на кинофестивале Ukraиna! в прошлые годы - "Гнездо горлицы", "Миф", "Процесс. Российская Федерация против Олега Сенцова "," Домой ".

На кинофестивале состоятся также сопутствующие события - выставки, дискуссии и т.п.

В рамках нынешнего кинофестиваля будет показано также два белорусских фильма - "Стриптиз и Война" и "Два".

Как и в прошлом году, фестиваль Ukraиna! состоится не только в Варшаве, но и в Люблине.

Источник

Польша, Ukraиna!
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