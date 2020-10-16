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СБУ разоблачила таможенников, которые "грели руки" на экспорте зерна в ЕС

16.10.2020 / 06:24
В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему экспорта зерновой продукции в Евросоюз, организованную чиновником одного из таможенных постов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, сделку организовал руководитель таможенного поста совместно с несколькими представителями коммерческих структур.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет.

В Запорожье СБУ задокументировала на таможне коррупционную схему экспорта зерновой продукции / Фото: СБУ
СБУ задокументировала очередной факт противоправного экспорта зерновой продукции на основании фальшивых документов. По предварительным выводам, с этой отправки в госбюджет могло не поступить более 1,2 миллиона гривень.

По оперативной информации, такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз.

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Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста обнаружена крупная сумма денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.

Руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлена фактическая сумма государственных убытков.

Сейчас проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционным правонарушениям.

Источник

СБУ, таможенники
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