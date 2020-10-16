СБУ разоблачила таможенников, которые "грели руки" на экспорте зерна в ЕС

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительной версии следствия, сделку организовал руководитель таможенного поста совместно с несколькими представителями коммерческих структур.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов чиновник за вознаграждение способствовал фирмам-экспортерам в незаконном вывозе зерновой продукции. Коммерсанты отмечали в товарно-сопроводительных документах недостоверные данные о стоимости и происхождении товара, таким образом искусственно занижая размер обязательных платежей в госбюджет.
В Запорожье СБУ задокументировала на таможне коррупционную схему экспорта зерновой продукции / Фото: СБУ
СБУ задокументировала очередной факт противоправного экспорта зерновой продукции на основании фальшивых документов. По предварительным выводам, с этой отправки в госбюджет могло не поступить более 1,2 миллиона гривень.
По оперативной информации, такие сделки злоумышленники осуществляли ежемесячно до десяти раз.
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Во время обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает организацию коррупционной схемы. В ходе следственных действий у начальника таможенного поста обнаружена крупная сумма денег в различной валюте, происхождение которой он не смог объяснить.
Руководителю таможенного поста сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
СБУ инициировала проведение ряда экспертиз и проверок, в ходе которых будет установлена фактическая сумма государственных убытков.
Сейчас проверяется причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционным правонарушениям.
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