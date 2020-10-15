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По улицам Львова прошел Марш защитников

15.10.2020 / 06:46
В День защитника Украины по улицам Львова 14 октября прошел первый Марш защитников.

Он начался общей молитвой и минутой молчания у памятника Степану Бандере.

«Мы сегодня чтим память всех Героев, погибших за свободу и независимость Украины. Чтим их память лампадками и молитвой», - отметили организаторы.

После этого военные и их семьи, а также родственники погибших исполнили гимн Украины. К собравшимся обратилась Валентина Матвеева, мама львовского офицера Тараса Матвеева, погибшего на Донбассе в июле этого года. Женщина прочла свое стихотворение посвященное сыну, а также Тарасов белый стих, написанный в Песках.

Более сотни людей прошли шествием от памятника Бандере к памятнику Шевченко на проспекте Свободы, где состоялся концерт «Спасибо защитникам».

Львовяне держали в руках плакаты с надписями: «Спасибо защитникам Украины», «Они погибли не за то, чтобы вы капитулировали», а также портреты пленных украинцев. Также выкрикивали: «Слава Украине - Героям Слава», «Слава нации - смерть врагам». Кроме сине-желтых, развевались красно-черные флаги.

В Украине 14 октября отмечается День защитника. Праздник установлен указом Президента от 14 октября 2014 года «с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины». При этом было отменено празднование Дня защитника отечества 23 февраля.

Источник

марш, Львов, День защитника отечества
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