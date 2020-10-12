В Киеве открылся Антропологический музей Чернобыльдорфа

«Антропологический музей - важная содержательная часть археологической оперы CHORNOBYLDORF композиторов формации NOVA OPERA Романа Григорива и Ильи Разумейко, созданной при поддержке Украинского культурного фонда, премьера которой состоится 31 октября и 1 ноября», - рассказала PR-менеджер формации Лидия Карпенко.

Она добавила, что Чорнобильдорф - это творческое видение возможного будущего после Апокалипсиса.

По ее словам, название проекта - сочетание топонимов Чернобыль и Цвентендорф (австрийский город). Это города, в которых в свое время были построены атомные станции. ЧАЭС начала действовать в 1977 году, и 26 апреля 1986 году там произошла авария. В Цвентендорфе станцию ​​должны были ввести в действие в 1978 году, однако из-за протестов экологов и национальный референдум ее так и не запустили, превратив в "инвестиционные своды" и технологический музей семидесятых годов.

«Обе атомные станции, Цвентендорфская и Чернобыльская, из активных техногенных объектов превратились в антиутопические археологические памятники, бетонные символы атомной истории, отражающие цели эпохи: демократию в Австрии / Центральной Европе и советский тоталитаризм в Украине / СССР», - рассказала Карпенко.

Илья Разумейко и Роман Григорив после посещения этих станций спроектировали видение - каким может стать мир после общего взрыва, когда спасутся единицы, люди потеряют историческую память и начнут заново наделять смыслом привычные для нас предметы и явления. Таким образом провоцируя нас задуматься о жизни после катастрофы, когда вещь после своей «смерти» получает новое применение ( «жизнь»).

Было проведено три "чернобыльдорфские" экспедиции. Они охватили особые постиндустриальные зоны: Чернобыльскую зону отчуждения, побережье Каховского моря (напротив Энергодарской АЭС) и Криворожский железорудный бассейн. В результате были «найдены» уникальные артефакты, которые стали основой для создания Антропологического музея Чернобыльдорфа и Института чернобыльдорфской культуры.

Сам музей структурирован по постулатом трех действий. Поэтому здесь три комнаты. В первом зале представлен «Чернобыльдорфский кодекс», это - письменные материалы. Во втором собраны платы - как остатки цифровой эпохи, которые интерпретируются по-разному. В третьей комнате - элементы и вещи, которые потеряли свое сакральное значение и уже используются в качестве украшения, декорации.

В Музее также можно увидеть уникальный инструмент - алгоритмическое фортепиано Rhea-player австрийского изобретателя Винфрида Ритчи (таких в мире всего 7), которое будет задействовано в опере CHORNOBYLDORF.

Вместе с ним будут использоваться и другие нетипичные и препарированные традиционные инструменты: микротональная бандура и цимбалы, альпийская цитра, гусли, кантеле, морин хуур (монгольская народная двухструнная виолончель).

Международный оперный проект "Чернобыльдорф" ( "Chornobyldorf") создается при поддержке Украинского культурного фонда. Проект поддерживает Европейский Союз по программе "Дом Европы". Соорганизатор проекта - Мыстецкий Арсенал.

Источник