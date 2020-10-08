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Украина и ЕБРР заключили соглашение о предотвращении коррупции

08.10.2020 / 06:34
Правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития заключили Меморандум о взаимопонимании относительно предотвращения коррупции и содействия прозрачному и эффективному управлению в государственном секторе.

Документ подписали Премьер-министр Денис Шмыгаль и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, сообщает Правительственный портал.

«Сотрудничество с ЕБРР - это не только финансирование, это также эффективное осуществление реформ, инновации и развитие для Украины и для каждого бизнеса, который с ним сотрудничает. И подписание сегодняшнего Меморандума - это один из примеров прочного партнерства», - сказал глава Кабмина.

Согласно документу, правительство Украины и ЕБРР устанавливают стратегическое партнерство с целью усиления координации усилий и сотрудничества для достижения общих целей в области предупреждения коррупции и обеспечения прозрачного и профессионального управления в государственном секторе.

Меморандум также предусматривает реализацию пилотного проекта в Государственном агентстве автомобильных дорог, в рамках которого Укравтодор обязуется провести антикоррупционную реформу. Правительство и ЕБРР намерены разработать детальный план действий по предупреждению коррупции для агентства, в котором будут определены приоритетные направления реформы и полный график реализации.

Комментируя этот аспект будущего сотрудничества, Премьер-министр отметил: «Партнерство Укравтодора и ЕБРР в вопросе корпоративного управления и антикоррупционных практик - это еще одно свидетельство того, что в Украине есть политическая воля убрать возможности для любой коррупции. Кроме того, такое сотрудничество с нашими партнерами позволит повысить эффективность государственных инвестиций в инфраструктурные проекты».

Он отметил, что правительство продолжает реформу корпоративного управления по лучшим практикам OECD и будет определять госпредприятия, где планируется проведение корпоратизации в ближайшее время.

При этом Меморандум предусматривает создание Руководящего комитета высокого уровня, состоящего из представителей Офиса Президента, правительства, ЕБРР и соответствующего государственного предприятия или агентства, которое будет заниматься проверкой прогресса совместной работы в рамках соглашения и будет координировать дальнейшие действия относительно более широкой программы предотвращения коррупции.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подчеркнул, что сотрудничество в усилении антикоррупционных мер в дорожном секторе станет пилотным проектом и лакмусовым тестом для внедрения более широкой программы предотвращения коррупции и улучшения управления для всех украинских государственных предприятий и организаций государственного сектора, которую будет поддерживать ЕБРР.

Источник

соглашение, коррупция, ЕБРР
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