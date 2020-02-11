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Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве

11.02.2020 / 10:46
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток чиновника поста "Новые Яриловичи" Северной таможни ГТС Украины.

Об этом сообщает  пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали инспектора на рабочем месте во время очередного получения взятки в размере 6 тыс. грн. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение таможенником еще 4 тыс. грн неправомерной выгоды.

Во время обысков по месту жительства фигуранта дела выявлено более $10 тыс. и более чем 60 тыс. грн.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления других должностных лиц таможни, возможно причастных к противоправной деятельности. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления.

Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 01

Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 02

Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 03

Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 04

Главный инспектор таможни на Черниговщине задержан на систематическом вымогательстве, - СБУ 05

Источник

взятка, таможня, инспектор, ГТС, Северная таможня
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