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Поваленные деревья и школы без крыш - на Прикарпатье "разгулялся" ветер

12.02.2020 / 09:17
В Ивано-Франковской области сильный ветер повредил восемь учебных заведений, админздания сельсоветов и амбулатории. Пострадавших нет.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

«В течение 10.02.2020 в отдельных районах области наблюдались значительные порывы западного ветра, что привело к негативным последствиям... Травмированных людей нет. Всего повреждено 8 учебных заведений (6 СОШ, 1 гимназия-интернат, 1 УВК), 2 админздания сельских советов, 1 детский сад, 1 амбулатория», - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Яблонька Богородчанского района сильный ветер повалил башню мобильной связи «Киевстар».

Информация о повреждении жилых домов уточняется.

Кроме того, в Ивано-Франковской области были обесточены 43 населенных пункта полностью, 50 - частично; отключены ЛЭП 17 - полностью, 29 - частично.

Повреждена связь с 6-ю населенными пунктами и отключены 6 АТС.

Источник

стихия, ветер, Ивано-Франковская область, поваленные деревья
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