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ДТП в Псковской области унесло жизни 8 украинцев

13.02.2020 / 09:24
Восемь украинцев погибли в ДТП, случившемся в ночь на 13 февраля в Псковской области России, - микроавтобус столкнулся с грузовиком.

В смертельное ДТП попали грузовик "Вольво" с белорусскими номерами и частный микроавтобус "Мерседес" с украинской регистрацией, передает телеграмм-канал MASH.

По предварительной информации, погибшие возвращались с заработков из Санкт-Петербурга в Киев.

"Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственного выжившего пассажира «Мерседеса» Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести. Предварительная причина аварии: водитель автобуса не рассчитал дистанцию при обгоне и столкнулся с фурой", - говорится в сообщении.

 

Подтвердило аварию и российское информагентство ТАСС.

"Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину. Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрированный в Украине, восемь человек погибли, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие — граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работала следственная группа", - сказала собеседница агентства.

Источник 

авария, фура, микроавтобус, ДТП, Псковская область
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