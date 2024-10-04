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Прем'єр Хорватії: Україна має отримати підтримку, щоб примусити росію до переговорів і покласти край її агресії

10.10.2024 / 09:10
Україна має отримати підтримку, щоб встановити новий баланс сил, який примусить росію до переговорів і покладе кінець її агресії, заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час відкриття саміту "Україна - Південно-Східна Європа".

"Для того, щоб Україна могла вести чесні переговори, ми маємо забезпечити, щоб вона робила це з позиції сили, а не необхідності. Наш власний досвід навчив нас цього. Відновлення балансу сил і війна на нашій землі привели до миру. Сьогодні Україна має отримати підтримку, щоб встановити новий баланс сил, який примусить росію до переговорів і покладе край її агресії", - сказав він під час вступного слова на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику в середу.

Прем'єр зазначив, що тому сьогоднішній саміт має значення, і постійна допомога Україні важлива. Окремо він знову наголосив, що шлях до всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні може ґрунтуватися тільки на міжнародному праві, включно зі Статутом ООН.

"Ми повністю підтримуємо мирний план президента Зеленського, а також підсумки Саміту миру, що відбувся у Швейцарії. Досягнення миру зазвичай і в кінцевому підсумку потребує участі всіх сторін", - зазначив Пленкович.

За його словами, підтримка України - "це не просто допомога в поточній кризі, це інвестиції в більш безпечний світ і більш стабільне майбутнє для Європи та наших дітей".

"Завдяки героїзму українського народу і його керівництва, а також нашій твердій рішучості допомагати їм у цьому я не сумніваюся, що Україна переможе", - висловив упевненість прем'єр-міністр.

Також він заявив, що країни не повинні допустити нової агресії і не можуть "пасивно спостерігати за тим, що відбувається, оскільки це стосується і нашої власної безпеки".

"Ми всі добре знаємо, що в Південно-Східній Європі росія використовує політичні, економічні та розвідувальні канали для дестабілізації окремих країн, сприяючи розколу і відсутності безпеки", - наголосив Пленкович.

Хорватія, Пленкович
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